Survivor'da Sercan'ın korkutan sakatlığı! Dokunulmazlık oyununda sakatlanan Sercan'a ne oldu? Survivor 126. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Survivor 2020'de büyük finale günler kala heyecan artıyor. Survivor'ın 126. yeni bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan isim, eleme adayını da belirleyecek.

Survivor'da geçen hafta 3 dokunulmazlığı da kazanan Sercan bir ilke imza atmıştı. Sercan 3 eleme adayını da belirlemiş, elenen isim ise Nisa olmuştu. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu öncesinde konuşan Sercan'ın "Benim kazanmam lazım. Eğer kazanamazsam adayım" sözleri dikkat çekiyor.

"BEN SURVIVOR'DA HAİNLERLE DE MÜCADELE ETTİM"

Survivor'da takım arkadaşları Cemal Can ve Sercan ile konuşan Yasin ise eski arkadaşlarına tepki gösteriyor. Yasin, "Bir insan düşünün, huzur bozulmasın diye kendini feda ediyor ama bir teşekkür yok. Ben sadece parkurda mücadele etmedim ki Survivor'da. Hainlerle de mücadele ettim. Milletle kötü olduğum zaman bu defa da kavgacı diyorlar" sözleriyle isyan ediyor.

SAKATLANAN SERCAN'A NE OLACAK?

Survivor'da parkurdaki üçlü mücadele sırasında Sercan Yıldırım, kafasını vurunca acı içinde yerde kalıyor.

Başını tutan ve hareket edemeyen Sercan'a Survivor dokturu Ulaş Köksal müdahale ediyor. Sercan'ın acı içindeki görüntüsü ise herkesi korkutuyor. Sercan'ın sakatlık durumu ve Survivor'a devam edip edemeyeceği ise yeni bölümde ortaya çıkacak.