Survivor'da son düzlük! Survivor ilk bireysel dokunulmazlığı kim aldı? Eleme adayı kim oldu?

Survivor'da bu akşam itibariyle bir dönem sona erdi. Survivor'da artık bireysel yarışlara geçildi. Geçtiğimiz hafta en son takım oyunu oynanmış ve Survivor Kürşat Juan adaya veda eden isim olmuştu. Bireysel yarışların nasıl geçeceği ve kimlerin eleme potasına gideceği merak ediliyor. İşte Survivor bireysel dokunulmazlık ve ilk eleme adayı ile ilgili detaylar...

SURVIVOR İLK BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Survivor'da bu akşam ilk bireysel dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Yarışmacılar artık kendi bireysel başarıları için mücadele edecekler. Kıran kırana mücadelenin yaşanacağı gecenin kazananı henüz belli olmadı. Kıyasıya geçen mücadelenin sonunda kazanan isim belli olacak.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor ik bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayı da belli olacak. Acun Ilıcalı'nın sunacağı konsey heyecanla bekleniyor.



