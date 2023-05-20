MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'da son düzlük! Survivor ilk bireysel dokunulmazlığı kim aldı? Eleme adayı kim oldu?

Survivor'da son düzlük! Survivor ilk bireysel dokunulmazlığı kim aldı? Eleme adayı kim oldu?

20.05.2023 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da takım yarışları sona erdi. Bireysel yarışlara dönülen Survivor'da bu akşam ilk bireysel dokunulmazlık oyununu oynanıyor. İzleyiciler haftanın ilk dokunulmazlığını kimin kazandığını merak ediyorlar. Yarışmacılar hem ödülün sahibi olmak hem de eleme potasından kurtulmak için kıyasıya mücadele ettiler. Peki, Survivor ilk bireysel dokunulmazlığı kim aldı? Eleme adayı kim oldu? Ayrıntılar haberimizde...

Survivor'da son düzlük! Survivor ilk bireysel dokunulmazlığı kim aldı? Eleme adayı kim oldu?

Survivor'da bu akşam itibariyle bir dönem sona erdi. Survivor'da artık bireysel yarışlara geçildi. Geçtiğimiz hafta en son takım oyunu oynanmış ve Survivor Kürşat Juan adaya veda eden isim olmuştu. Bireysel yarışların nasıl geçeceği ve kimlerin eleme potasına gideceği merak ediliyor. İşte Survivor bireysel dokunulmazlık ve ilk eleme adayı ile ilgili detaylar...

SURVIVOR İLK BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Survivor'da bu akşam ilk bireysel dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Yarışmacılar artık kendi bireysel başarıları için mücadele edecekler. Kıran kırana mücadelenin yaşanacağı gecenin kazananı henüz belli olmadı. Kıyasıya geçen mücadelenin sonunda kazanan isim belli olacak.

650x344-survivor-yarismacilari-bir-bir-aciklaniyor-2-isim-de-aciklandi-survivor-2023-yarismacilari-kimler-olacak-1671013139954

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor ik bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayı da belli olacak. Acun Ilıcalı'nın sunacağı konsey heyecanla bekleniyor.

650x344-survivor-yarismacilari-bir-bir-aciklaniyor-2-isim-de-aciklandi-survivor-2023-yarismacilari-kimler-olacak-1671013139954


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şarkıcı Hatice'nin estetiksiz hali görenleri şaşırttı!Şarkıcı Hatice'nin estetiksiz hali görenleri şaşırttı!
Sere serpe uzandı! Mayolu pozuyla dikkat çektiSere serpe uzandı! Mayolu pozuyla dikkat çekti
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak isyan etti! "Sayenizde ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum"İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak isyan etti! "Sayenizde ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum"
Anahtar Kelimeler:
survivor dokunulmazlığı kim kazandı survivor eleme adayı ele

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan deprem bölgesinde müjde! 'e-Devlet'ten yapılacak'

Erdoğan'dan deprem bölgesinde müjde! 'e-Devlet'ten yapılacak'

Sinan Oğan ve Ümit Özdağ bir araya geldi! Yeni mesajlarını bu karelerle verdiler

Sinan Oğan ve Ümit Özdağ bir araya geldi! Yeni mesajlarını bu karelerle verdiler

Usta sanatçı Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti

Usta sanatçı Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti

Fuat Oktay'dan 'Erdoğan-Oğan görüşmesi' açıklaması! "Hayırlı şeyler olacak"

Fuat Oktay'dan 'Erdoğan-Oğan görüşmesi' açıklaması! "Hayırlı şeyler olacak"

‘Düğün sigortası’ ile tüm zararlar karşılanacak…

‘Düğün sigortası’ ile tüm zararlar karşılanacak…

14 Mayıs seçimlerinin ardından Akşener ilk kez kameralar karşısına geçti

14 Mayıs seçimlerinin ardından Akşener ilk kez kameralar karşısına geçti

İlginizi Çekebilir

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.