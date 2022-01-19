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Survivor'da 'sürgün kampı' devam edecek mi? Survivor sürgün kampı hakkındaki sürpriz kararı Acun Ilıcalı açıkladı

19.01.2022 02:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da bu sene ilk defa uygulanmaya başlayan 'sürgün kampı' uygulaması hakkında Acun Ilıcalı yeni bir karar aldıklarını duyurdu. Ilıcalı, sürgün kampının devam edeceğini açıkladı ve bu kararı yeni bölümdeki konseyde yarışmacılara duyuracaklarını söyledi. Acun Ilıcalı daha önce ise sürgün kampının sadece ilk haftaya özel olduğunu ve devamının gelmeyeceğini açıklamıştı.

Survivor'da 'sürgün kampı' devam edecek mi? Survivor sürgün kampı hakkındaki sürpriz kararı Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor 2022 All Star'da ilk defa uygulanmaya başlayan sürgün kampı yarışmaya heyecan kattı. Survivor'da elemeye kalan isimler herkesten ayrı bir kampta günlerce kalmaya başladı. Oyunlara katılamayan ve ödüllerden de yararlanamayan yarışmacılar, kampta hiç bir şey yapmadan bekliyor. Sürgün kampına ilk giden isim olan Birsen ise bir gün boyunca tek başına kaldığı kampta korku dolu anlar yaşamıştı.

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SÜRGÜN KAMPI DEVAM EDECEK

Acun Ilıcalı Survivor'daki ilk konseyde sürgün kampının sadece ilk haftaya özel olduğunu ve devamının gelmeyeceğini duyurmuştu. Ancak Survivor All Star'daki konseyde, yarışmacıların ayrılmasının ardından açıklama yapan Ilıcalı yeni kararı duyurdu. Ilıcalı, "Çok ses getiren sürgün kampı uygulaması Survivor'da devam edecek. Sürgün kampını belli bir süre uygulamaya devam edeceğiz. Bunu ise Çarşamba akşamki konseyde yarışmacılara açıklayacağım" dedi.

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SÜRGÜN KAMPINA 4 YARIŞMACI GİTTİ

Survivor'da eleme adayları kimler oldu? Sürgün kampına kim gitti? 18 Ocak Survivor All Star'da elemeye kalan yarışmacı...Survivor'da eleme adayları kimler oldu? Sürgün kampına kim gitti? 18 Ocak Survivor All Star'da elemeye kalan yarışmacı...

Survivor'daki sürgün adasında yarışmanın ilk gününde giden isim Birsen Bekgöz olmuştu. Survivor'da yeni sezonda elemeye kalan ilk yarışmacı olan Birsen, sürgün kampında tek başına 24 saat geçirdi. Birsen zaman zaman korku dolu anlar da yaşadı.

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Birsen'in ardından ise kampa gelen ikinci isim Sercan Yıldırım oldu.
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Sercan da kampta 3 gün geçirdi.

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Sercan ve Birsen'den sonra elemeye kalan isim Gizem ve son olarak da Hikmet Tuğsuz kampa gelen yarışmacılar oldu.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
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