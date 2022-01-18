Survivor'da eleme adayları kimler oldu? Sürgün kampına kim gitti? 18 Ocak Survivor All Star'da elemeye kalan yarışmacı...

Survivor 2022 All Star'da ilk haftanın son dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları su üzerinde kurulan zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda yapılan oylamada ise bir kişi hem eleme adayı oldu hem de Birsen, Gizem ve Sercan'dan sonra sürgün kampına giden 4. isim oldu.

SURVİVOR’DA 4. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kıran kırana mücadelelerin yaşandığı Survivor 2022’de haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ile gönüllüler, 4. dokunulmazlık oyununda zorlu bir su parkurunda karşılaştı. İki takım da dokunulmazlığı kazanarak konseyi rahat geçirmek istiyordu. Dokunulmazlık oyununda yarışmacılar hızlı olmaları, dengede kalmaları, engelleri iyi geçmek için çaba gösterdi. Nefes kesen karşılaşmaları ekrana geldiği oyunda ilk turda kadın yarışmacılar karşılaştı.



Kıyasıya mücadelede kazanan 8-5 skorla ünlüler oldu. Erkek yarışmacılar da kazanan ise 8-4 skorla ünlüler oldu. Böylece ünlüler, son dokunulmazlık oyununu kazandı.

SÜRGÜN KAMPINA KİM GİTTİ?

Survivor'da son dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında ada konseyinde oylama yapıldı.



Oylama sonucuna göre eleme adayı olacak ve sürgün kampına gidecek isim belli oldu. Survivor gönüllüler takımında sürgün kampına giden yarışmacı Hikmet Tuğsuz oldu.



"NEDEN BENİ YAZDILAR ANLAMADIM"

Elemeye kalan Hikmet takım arkadaşlarına sitem ederek "Dün başıma 10 tane iğne vuruldum. Ona rağmen bugün yarıştım ve oyunları kazandım. Neden beni yazdılar anlamadım. Daha başarısız ve takıma katkısı az olan arkadaşlar vardı" dedi.

SURVİVOR 2022 HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor’da sezonun ilk dokunulmazlığı gönüllüler takımı kazanırken ünlüler takımı oylaması ile sürgüne giden ilk isim Birsen oldu. İkinci dokunulmazlık oyununu da kaybeden ünlülerde yapılan oylamada adı en çok yazılan Sercan, haftanın ikinci gitme adayı oldu.

Son bölümde oynanan 3. dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazandı. Kaybeden gönüllüler takımında oylama ile sürgün kampına giden Gizem, üçüncü eleme adayı oldu.



Survivor'da son oyunu kaybeden gönüllüler takımında arkadaşlarının adını en fazla yazdığı Hikmet 4. eleme adayı olarak sürgün kampına gönderildi.

EN OYU ALAN VEDA EDECEK

Survivor'da ilk haftanın eleme adayları olan Sercan, Birsen, Gizem ve Hikmet için Salı akşamı sms oylaması yapıldı.



Survivor All Star'dan elenecek olan ilk yarışmacı ise 19 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 5. bölümde açıklanacak.





