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Survivor Evrim Keklik'e ne oldu? Parkurda sakatlanan Evrim hastaneye kaldırıldı

18.01.2022 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'ın 18 Ocak Salı ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu sırasında korkutan bir sakatlık yaşandı. Survivor'da gönüllüler takımında yarışan Evrim Keklik, su üzerinde kurulan platformda oyun sırasında düşerek sakatlandı. Bileğinden sakatlanan Evrim acı içinde yerde kaldı.

Survivor Evrim Keklik'e ne oldu? Parkurda sakatlanan Evrim hastaneye kaldırıldı

Survivor All Star'da sakatlıklar üst üste gelmeye devam ediyor. Survivor'da geçen bölümde Hikmet Tuğsuz'un oyun sırasında düşmesi ve kaşının yarılmasının ardından son dokunulmazlık oyununda ise Evrim herkesi korkuttu.

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AYAĞI KAYINCA KÖTÜ DÜŞTÜ

Oyunda rakibi Merve Aydın'la yarışan Evrim Keklik, su üzerinde kurulan oyun alanında ayağı kayınca yere düştü.

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Yüksekten düşen Evrim bileğinden sakatlandı.

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Acı içinde yerde kalan Evrim'in "Annemi istiyorum, anne" sözleri ise takım arkadaşlarını üzdü.

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SURVIVOR DOKTORU MÜDAHALE ETTİ

Survivor doktoru Serhad Ömercikoğlu'nun müdahale ettiği Evrim oyun alanında sedyeyle kenara alındı. Evrim bileğinin döndüğünü ifade etti.
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Yarışmacıyı sakinleştirmeye çalışan Dr. Ömercikoğlu ise Evrim'e iyileşeceğini söyledi.

EVRİM HASTANEYE KALDIRILDI

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Evrim Keklik nehir üzerinden tekneyle hastaneye kaldırıldı. Evrim'in sakatlık durumuyla ilgili ise açıklama yapılmadı.

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survivor Evrim Keklik
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