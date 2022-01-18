Survivor Evrim Keklik'e ne oldu? Parkurda sakatlanan Evrim hastaneye kaldırıldı

Survivor All Star'da sakatlıklar üst üste gelmeye devam ediyor. Survivor'da geçen bölümde Hikmet Tuğsuz'un oyun sırasında düşmesi ve kaşının yarılmasının ardından son dokunulmazlık oyununda ise Evrim herkesi korkuttu.

AYAĞI KAYINCA KÖTÜ DÜŞTÜ

Oyunda rakibi Merve Aydın'la yarışan Evrim Keklik, su üzerinde kurulan oyun alanında ayağı kayınca yere düştü.

Yüksekten düşen Evrim bileğinden sakatlandı.

Acı içinde yerde kalan Evrim'in "Annemi istiyorum, anne" sözleri ise takım arkadaşlarını üzdü.

SURVIVOR DOKTORU MÜDAHALE ETTİ

Survivor doktoru Serhad Ömercikoğlu'nun müdahale ettiği Evrim oyun alanında sedyeyle kenara alındı. Evrim bileğinin döndüğünü ifade etti.



Yarışmacıyı sakinleştirmeye çalışan Dr. Ömercikoğlu ise Evrim'e iyileşeceğini söyledi.

EVRİM HASTANEYE KALDIRILDI



Evrim Keklik nehir üzerinden tekneyle hastaneye kaldırıldı. Evrim'in sakatlık durumuyla ilgili ise açıklama yapılmadı.





