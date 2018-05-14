Survivor'da takımlar ve adalar neden birleşmedi? Acun Ilıcalı'dan birleşme partisi açıklaması

Survivor'da her yıl geleneksel hale gelen birleşme partisinde bu sene sürpriz bir değişiklik yaşandı. 13 Mayıs Pazar akşamı ekrana gelen Survivor'ın son bölümünde, Acun Ilıcalı adaların birleşmesiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Survivor'da her sene birleşme partisi sonrasında iki takım aynı yerde yaşamaya başlıyordu. Ancak bu sene bir değişiklik yapıldı.

'BU PARTİNİN SADECE ADI BİRLEŞME'

Birleşme partisi öncesinde yarışmacılara açıklama yapan Ilıcalı, bu sene birleşmeden sonra takımların yine ayrı yerlerde kalmaya devam edeceklerini söyledi. Adaların birleşmesinin ise ilerleyen dönemde olacağını açıklayan Ilıcalı şunları söyledi:

'Bu seneki birleşme partisinin en önemli özelliği, adı birleşme partisi ama adalar birleşmeyecek. İleride birleşeceksiniz ama zamanlama olarak şu anda sayılarınız

sayını kalabalık. Birleşeceğiniz zamanı ileride size söyleyeceğiz. Ama birleşme partisinin tarihi bu sene bu tarih olduğu için, sizi de çok bekletmemek için yaptık.Böyle bir döneme ihtiyacınız vardı. Mental olarak çok zorlandığınızı biliyoruz. Bu birleşme partisinin adı birleşme partisi. Birleşme daha sonra olacak. Ada konseyinde daha detaylı bilgileri vereceğim'



