MAGAZİN

Survivor'da takımlar ve adalar neden birleşmedi? Acun Ilıcalı'dan birleşme partisi açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.05.2018 00:25 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in Pazar akşamı yayınlanan bölümünde birleşme partisi ekrana geldi ancak Acun Ilıcalı sürpriz bir açıklama yaptı. Survivor 2018'de birleşme partisi sonrasında adalar neden birleşmedi? Survivor'da birleşme partisinde şarkı yarışması öncesinde Acun Ilıcalı, birleşmeyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Ilıcalı'nın, 'Bunun adı birleşme partisi ama birleşmeyeceksiniz' açıklaması yarışmacıları şoke etti.

Survivor'da takımlar ve adalar neden birleşmedi? Acun Ilıcalı'dan birleşme partisi açıklaması

Survivor'da her yıl geleneksel hale gelen birleşme partisinde bu sene sürpriz bir değişiklik yaşandı. 13 Mayıs Pazar akşamı ekrana gelen Survivor'ın son bölümünde, Acun Ilıcalı adaların birleşmesiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Survivor'da her sene birleşme partisi sonrasında iki takım aynı yerde yaşamaya başlıyordu. Ancak bu sene bir değişiklik yapıldı.

'BU PARTİNİN SADECE ADI BİRLEŞME'
Birleşme partisi öncesinde yarışmacılara açıklama yapan Ilıcalı, bu sene birleşmeden sonra takımların yine ayrı yerlerde kalmaya devam edeceklerini söyledi. Adaların birleşmesinin ise ilerleyen dönemde olacağını açıklayan Ilıcalı şunları söyledi:

'Bu seneki birleşme partisinin en önemli özelliği, adı birleşme partisi ama adalar birleşmeyecek. İleride birleşeceksiniz ama zamanlama olarak şu anda sayılarınız
sayını kalabalık. Birleşeceğiniz zamanı ileride size söyleyeceğiz. Ama birleşme partisinin tarihi bu sene bu tarih olduğu için, sizi de çok bekletmemek için yaptık.Böyle bir döneme ihtiyacınız vardı. Mental olarak çok zorlandığınızı biliyoruz. Bu birleşme partisinin adı birleşme partisi. Birleşme daha sonra olacak. Ada konseyinde daha detaylı bilgileri vereceğim'

Demirtaş’tan ‘Baraj’ UyarısıDemirtaş’tan ‘Baraj’ Uyarısı
Oy kullanacaklar dikkat! Bugün son günOy kullanacaklar dikkat! Bugün son gün
Muharrem İnce'den olay sözlerMuharrem İnce'den olay sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
survivor 2018 Survivor survivor birleşme partisi Acun Ilıcalı

En Çok Okunan Haberler

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

MAÇ ÖZETİ | Osmanlıspor 2 - 3 Beşiktaş (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Osmanlıspor 2 - 3 Beşiktaş (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçaklar apronda çarpıştı

Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçaklar apronda çarpıştı

O ülkede askerler korkunç tecavüzleri anlattı... 'Regl olmamıza izin vermediler'

O ülkede askerler korkunç tecavüzleri anlattı... 'Regl olmamıza izin vermediler'

İsrail'de alarm, ordu teyakkuzda: Tehdit yağdırdı

İsrail'de alarm, ordu teyakkuzda: Tehdit yağdırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Survivor birleşme partisinde şarkı yarışmasını kim kazandı? Adem'in türküsü olay oldu 'Yengeç kendini kesti'

Survivor birleşme partisinde şarkı yarışmasını kim kazandı? Adem'in türküsü olay oldu 'Yengeç kendini kesti'

Ezgi Mola da Organize İşler 2 filminde rol alacak!

Ezgi Mola da Organize İşler 2 filminde rol alacak!

Deniz Seki şarkı söylerken yere kapaklandı!

Deniz Seki şarkı söylerken yere kapaklandı!

Tarkan 'Anneler Günü'nü böyle kutladı!

Tarkan 'Anneler Günü'nü böyle kutladı!

İbrahim Tatlıses Yaylalar türküsüne klip çekti

İbrahim Tatlıses Yaylalar türküsüne klip çekti

Danla Bilic'ten Merve Boluğur için olay sözler 'Elinde pos cihazıyla...'

Danla Bilic'ten Merve Boluğur için olay sözler 'Elinde pos cihazıyla...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.