MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'da talihsiz bir kaza yaşandı! Poyraz'ın tavrına tepki yağdı

Survivor'da talihsiz bir kaza yaşandı! Poyraz'ın tavrına tepki yağdı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
22.03.2024 14:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en zor yarışması olarak lanse edilen Survivor’da zamana ve rakibine karşı mücadele eden yarışmacılar zaman zaman zor anlar yaşıyor. Yarışmanın son bölümünde Batuhan kafasını engele çarptı. Takım arkadaşları koşup yanına giderken Poyraz'ın yerinden kalkmaması tepki topladı.

Survivor'da talihsiz bir kaza yaşandı! Poyraz'ın tavrına tepki yağdı

Survivor All Star 2024 oldukça çekişmeli geçiyor. Yarışmada neredeyse tansiyon hiç düşmüyor.

Son olarak yayınlanan bölümüne Batuhan'ın talihsiz kazası damga vurdu. Özgür'le birlikte oyuna çıkan Batuhan engele boynunu çarptı.

survivor1

"Yine kafamı vurdum" diyen Batuhan, "Çok kötü vurdum, Kulaklarım çınlıyor" ifadelerini kullandı.

YERİNDEN KALKMADI

Takım arkadaşları koşarak Batuhan'ın yanına gitti ama Poyraz'ın hiç yerinden kalkmaması tepki topladı.

survi4

Sosyal medyada "Poyraz, bu kadar mı ya...","Poyraz senin şampiyon olamamanı ben şimdi daha iyi anlıyorum", "Poyraz sevmeyenler butonu","Poyraz 3 aydır oradasın ilk beşe bile giremiyorsun neyin havası bu" gibi yorumlar geldi.

survi6

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Gergin olduğum doğrudur” notuyla paylaştı! Spermden sonra şimdi de.."Gergin olduğum doğrudur” notuyla paylaştı! Spermden sonra şimdi de..
Bölüm başına alacağı ücret ağızları açık bıraktı!Bölüm başına alacağı ücret ağızları açık bıraktı!
24 Mart saat 19.36'ya dikkat! 'Bunları yapın' diyerek reçeteyi verdi24 Mart saat 19.36'ya dikkat! 'Bunları yapın' diyerek reçeteyi verdi
Anahtar Kelimeler:
survivor batuhan poyraz ele
En Çok Okunan Haberler
Müşterilerin istekleri üst üste gelince sinir krizi geçirdi! Böyle istifa etti

Müşterilerin istekleri üst üste gelince sinir krizi geçirdi! Böyle istifa etti

Türkiye için kırmızı renkli çöl tozu uyarısı!

Türkiye için kırmızı renkli çöl tozu uyarısı!

Artık yatırım aracı değil! Konut satışlarında yüzde 24'lük gerileme

Artık yatırım aracı değil! Konut satışlarında yüzde 24'lük gerileme

Sapık sucu istismar ettiği küçük kızla aynı karede! Yorumları görenler çileden çıktı: Duvardaki yazıların şifreleri hayrete düşürdü

Sapık sucu istismar ettiği küçük kızla aynı karede! Yorumları görenler çileden çıktı: Duvardaki yazıların şifreleri hayrete düşürdü

Günlük 3 bin TL veriyorlar ama çalışacak kimseyi bulamıyorlar

Günlük 3 bin TL veriyorlar ama çalışacak kimseyi bulamıyorlar

İstanbul'la ilgili 3 anketi birden açıkladı! 'En az' diyerek aradaki farkı söyledi: Yüzdesi düşmedi arttı

İstanbul'la ilgili 3 anketi birden açıkladı! 'En az' diyerek aradaki farkı söyledi: Yüzdesi düşmedi arttı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Columbia, Apple, Samsung, Stanley... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Apple, Samsung, Stanley... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.