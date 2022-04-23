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Survivor'da talihsiz kaza: Acılar içinde kıvrandı! Barış Murat Yağcı eski aşkı Nisa'nın yardımına koştu

23.04.2022 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en zor yarışması Survivor'da heyecan dorukta. Yarışmanın bu akşam yayınlanacak olan 86. bölümünde kırmızı takım ile mavi takım, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelecek. Çek Cumhuriyeti'nde yetişen ve Survivor'ın 2020 sezonunda da yarışan Nisa Bölükbaşı parkur oyunda talihsiz bir kaza yaşıyor. Yarışmacının yardımında eski aşkı Barış Murat Yağcı ve arkadaşları koşuyor.

Survivor'da talihsiz kaza: Acılar içinde kıvrandı! Barış Murat Yağcı eski aşkı Nisa'nın yardımına koştu

Survivor All Star 2022'nin 86. bölüm fragmanı yayınlandı. Kırmızı takım ve mavi takım, iletişim ödüllü haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaşacak.

Heyecanın bir an olsun eksilmediği yarışma, oynanan oyunlar kadar, yarışmacıların tartışmaları nedeniyle de gündem oluyor.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA TALİHSİZ KAZA

Survivor All Star 2022'nin bu akşam ekrana gelecek olan bölümünde oynanacak olan dokunulmazlık oyununda talihsiz bir an yaşanacak.

Survivor'da talihsiz kaza: Acılar içinde kıvrandır! Barış Murat Yağcı eski aşkı Nisa'nın yardımına koştu

Parkurda koşarken engeli aşmaya çalışan Nisa Bölükbaşı'nın acılar içinde kıvrandığı görülüyor.

Survivor'da talihsiz kaza: Acılar içinde kıvrandır! Barış Murat Yağcı eski aşkı Nisa'nın yardımına koştu

NİSA BÖLÜKBAŞI'NIN YARDIMINA ARKADAŞLARI KOŞTU

Yarışmacının yardımına eski aşkı Barış Murat Yağcı'nın da aralarında bulunduğu arkadaşları koştu.

Survivor'da talihsiz kaza: Acılar içinde kıvrandır! Barış Murat Yağcı eski aşkı Nisa'nın yardımına koştu

SURVİVOR NİSA, YARIŞMACI ARKADAŞLARINI KORKUTTU

Genç yarışmacı acılar içerisinde kıvranırken, Barış Murat Yağcı'nın telaşlı bir şekilde Nisa Bölükbaşı'na "Ne oldu?" dediği görülüyor.

Survivor'da talihsiz kaza: Acılar içinde kıvrandır! Barış Murat Yağcı eski aşkı Nisa'nın yardımına koştu

BARIŞ MURAT YAĞCI - NİSA BÖLÜKBAŞI AŞKI MAGAZİN GÜNDEMİNE BOMBA GİBİ DÜŞMÜŞTÜ

Cemal Can Canseven'in şampiyon olduğu Survivor 2020 yarışmasıyla yıldızları parlayan Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı yaşadıkları aşkla gündeme gelmişti.

Survivor'da talihsiz kaza: Acılar içinde kıvrandır! Barış Murat Yağcı eski aşkı Nisa'nın yardımına koştu

Barış Murat Yağcı'nın Nisa Bölükbaşı'na evlenme teklifi ettiği görüntüler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Survivor'da talihsiz kaza: Acılar içinde kıvrandır! Barış Murat Yağcı eski aşkı Nisa'nın yardımına koştu

Nisa Bölükbaşı, 6 ay süren aşkın ardından açıklamada bulunmuş ve dostça ayrıldıklarını ifade etmişti.

Survivor'da talihsiz kaza: Acılar içinde kıvrandır! Barış Murat Yağcı eski aşkı Nisa'nın yardımına koştu

Nisa Bölükbaşı'nın, Barış Murat Yağcı'nın kendi hayatını anlattığı kitapta yazdıklarından dolayı ilişkiyi bitirdiği öne sürülmüştü.

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TV8 survivor Acun Ilıcalı Barış Murat Yağcı Nisa Bölükbaşı
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