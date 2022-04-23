Survivor'da talihsiz kaza: Acılar içinde kıvrandı! Barış Murat Yağcı eski aşkı Nisa'nın yardımına koştu

Survivor All Star 2022'nin 86. bölüm fragmanı yayınlandı. Kırmızı takım ve mavi takım, iletişim ödüllü haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaşacak.

Heyecanın bir an olsun eksilmediği yarışma, oynanan oyunlar kadar, yarışmacıların tartışmaları nedeniyle de gündem oluyor.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA TALİHSİZ KAZA

Survivor All Star 2022'nin bu akşam ekrana gelecek olan bölümünde oynanacak olan dokunulmazlık oyununda talihsiz bir an yaşanacak.

Parkurda koşarken engeli aşmaya çalışan Nisa Bölükbaşı'nın acılar içinde kıvrandığı görülüyor.

NİSA BÖLÜKBAŞI'NIN YARDIMINA ARKADAŞLARI KOŞTU

Yarışmacının yardımına eski aşkı Barış Murat Yağcı'nın da aralarında bulunduğu arkadaşları koştu.

SURVİVOR NİSA, YARIŞMACI ARKADAŞLARINI KORKUTTU

Genç yarışmacı acılar içerisinde kıvranırken, Barış Murat Yağcı'nın telaşlı bir şekilde Nisa Bölükbaşı'na "Ne oldu?" dediği görülüyor.

BARIŞ MURAT YAĞCI - NİSA BÖLÜKBAŞI AŞKI MAGAZİN GÜNDEMİNE BOMBA GİBİ DÜŞMÜŞTÜ

Cemal Can Canseven'in şampiyon olduğu Survivor 2020 yarışmasıyla yıldızları parlayan Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı yaşadıkları aşkla gündeme gelmişti.

Barış Murat Yağcı'nın Nisa Bölükbaşı'na evlenme teklifi ettiği görüntüler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Nisa Bölükbaşı, 6 ay süren aşkın ardından açıklamada bulunmuş ve dostça ayrıldıklarını ifade etmişti.

Nisa Bölükbaşı'nın, Barış Murat Yağcı'nın kendi hayatını anlattığı kitapta yazdıklarından dolayı ilişkiyi bitirdiği öne sürülmüştü.

