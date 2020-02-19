Survivor'da Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin Üner diskalifiye mi oldu? Survivor'dan neden elendiler? Sakatlıkları nedir?

Survivor 2020 yarışmasının 18 Şubat Salı yayınlanan 3. bölümünde ada konseyinde Acun Ilıcalı çok kritik bir açıklama yaptı. Survivor ünlüler takımının en iddialı isimlerden olan eski milli basketbolcu Şaziye İvegin Üner ile ünlü oyuncu Uğur Pektaş'ın yarışmadan diskalifiye oldukları açıklandı.

Survivor'da Uğur Pektaş ilk oyunlar sırasında dizinden sakatlandı. Hastanede tedavi altına alınan Uğur Pektaş, ada konseyine de katılamadı. Survivor 2005 şampiyonu ve olan Arka Sokaklar dizisiyle tanınan Uğur Pektaş hakkında bilgi veren Ilıcalı, "İstanbul'la da yaptığımız görüşmeler ve doktorumuz Metin Kuş'un kararıyla Uğur'un dizindeki sakatlığın Survivor'da yarışmasına engel olacağı raporu çıktı. Uğur Pektaş sakatlığı nedeniyle Survivor'a devam edemeyecek" dedi.

Survivor'daki ikinci ciddi sakatlığı ise eski milli basketbolcu Şaziye İvegin Üner geçirdi. Acun Ilıcalı, Şaziye İvegin Üner'in çarpraz bağlarının kopması nedeniyle Survivor'dan ayrılacağını duyurdu. İddialı yarışmacı Şaziye İvegin Üner bu kararla adeta yıkıldı. Ancak Acun Ilıcalı, Şaziye İvegin Üner'in tedavisinin ardından Survivor 2021'de yarışacağını söyledi. Ilıcalı, Şaziye İvegin Üner'in Survivor 2021'in ilk yarışmacısı olacağını da açıkladı.

