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Survivor'da Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin Üner diskalifiye mi oldu? Survivor'dan neden elendiler? Sakatlıkları nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2020 00:13 | Son Güncelleme

Survivor'da ünlüler takımında sakatlıklar nedeniyle iki şok ayrılık birden yaşandı. Survivor 2020 ada konseyinde Acun Ilıcalı Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin Üner'in sakatlıkları hakkında bilgi verdi. Ilıcalı iki iddialı yarışmacının sakatlıklarının ciddi olduğunu ve Survivor'a devam edemeyeceklerini açıkladı. Peki Şaziye İvegin Üner ve Uğur Pektaş'ın sakatlıkları neler? Şaziye İvegin Üner ve Uğur Pektaş neden diskalifiye oldu?

Survivor'da Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin Üner diskalifiye mi oldu? Survivor'dan neden elendiler? Sakatlıkları nedir?

Survivor 2020 yarışmasının 18 Şubat Salı yayınlanan 3. bölümünde ada konseyinde Acun Ilıcalı çok kritik bir açıklama yaptı. Survivor ünlüler takımının en iddialı isimlerden olan eski milli basketbolcu Şaziye İvegin Üner ile ünlü oyuncu Uğur Pektaş'ın yarışmadan diskalifiye oldukları açıklandı.

Survivor'da Uğur Pektaş ilk oyunlar sırasında dizinden sakatlandı. Hastanede tedavi altına alınan Uğur Pektaş, ada konseyine de katılamadı. Survivor 2005 şampiyonu ve olan Arka Sokaklar dizisiyle tanınan Uğur Pektaş hakkında bilgi veren Ilıcalı, "İstanbul'la da yaptığımız görüşmeler ve doktorumuz Metin Kuş'un kararıyla Uğur'un dizindeki sakatlığın Survivor'da yarışmasına engel olacağı raporu çıktı. Uğur Pektaş sakatlığı nedeniyle Survivor'a devam edemeyecek" dedi.

Survivor'daki ikinci ciddi sakatlığı ise eski milli basketbolcu Şaziye İvegin Üner geçirdi. Acun Ilıcalı, Şaziye İvegin Üner'in çarpraz bağlarının kopması nedeniyle Survivor'dan ayrılacağını duyurdu. İddialı yarışmacı Şaziye İvegin Üner bu kararla adeta yıkıldı. Ancak Acun Ilıcalı, Şaziye İvegin Üner'in tedavisinin ardından Survivor 2021'de yarışacağını söyledi. Ilıcalı, Şaziye İvegin Üner'in Survivor 2021'in ilk yarışmacısı olacağını da açıkladı.

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