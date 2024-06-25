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  4. Survivor'da villada kaldıkları iddia edilmişti... Yasin ve Nagihan'dan yanıt geldi

Survivor'da villada kaldıkları iddia edilmişti... Yasin ve Nagihan'dan yanıt geldi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
25.06.2024 10:38
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Survivor All Star'da bu yıl kavga ve kaos hiç bitmiyor. Kıyasıya geçen bir mücadelenin ardından Survivor'ın şampiyonu Ogeday olmuştu. Yarışma sonrası villada kaldıklarına dair fotoğrafları çıkan yarışmacılardan Yasin ve Nagihan iddialara yanıt verdi.

Survivor'da villada kaldıkları iddia edilmişti... Yasin ve Nagihan'dan yanıt geldi

Survivor All Star bu yıl yine büyük bir merak ve heyecanla izlenmişti. Kavga ve tartışmanın hiç bitmediği yarışmanın her bölümü sosyal medyada çok konuşuluyordu.

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13 Haziran'da final yapan yarışmanın şampiyonu Ogeday olmuştu. Yarışma ile ilgili sosyal medyada çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.

KATILDIKLARI ETKİNLİKTE YANIT VERDİLER

Yarışmacıların otel ya da villada kaldığı ve telefon kullanabildikleri, hatta yemek bile yiyebildikleri iddia edilmişti.

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Nagihan ve Yasin, katıldıkları bir etkinlikte ortaya atılan bu iddialara yanıt verdi.

"Kilo almış" yorumları yağdı! "Çok kötü fotoğraflar çıkıyor" "Kilo almış" yorumları yağdı! "Çok kötü fotoğraflar çıkıyor"

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Ödül oyunlarında bekleme sürelerini villada geçirdiklerini ve o sırada fotoğraf çekildiklerini belirten ikili, yarışma süresince adada ve aç kaldıklarını dile getirdiler.

Vitrin


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Anahtar Kelimeler:
Nagihan Karadere Yasin Obuz
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