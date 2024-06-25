İlginç dansı çok konuşulmuştu... Hülya Avşar'dan 'Kilo almış' yorumlarına yanıt verdi: Çok kötü...

Her açıklaması ve her paylaşımı çok konuşulan Hülya Avşar son dönemlerde yaptığı Youtube yayınlarıyla adından söz ettiriyor.

Avşar, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta adından söz ettirdi. Bir derginin ödül töreninde sahne alan ünlü isim, ilginç dansı ile dikkatleri üzerine çekti.

"TERS IŞIĞIN AZİZLİĞİNE UĞRADIM"

Kıbrıs sahnesi için tercih ettiği renkli ve iri desenlere sahip elbisesiyle bir yandan göz kamaştırırken bir yandan da eleştirilerin odağı haline geldi. Avşar'a sosyal medyada "Kilo almış" yorumları yapıldı.

Yorumlardan sonra Hülya Avşar'dan yanıt geldi. Avşar, ''Sahnelerde çok kötü fotoğraflar çıkıyor, onların hiçbiri aslında gerçek görüntü değil. Ters ışığın azizliğine uğradım" dedi.