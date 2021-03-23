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Survivor’da voleybol maçını kim kazandı? 22 Mart Survivor 2021 – Acun Medya maçını hangi takım kazandı?

23.03.2021 02:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'ın 22 Mart Pazartesi ekrana gelen son bölümde voleybol maçı heyecanı yaşandı. Gönüllüler takımından Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe’nin olduğu Survivor 2021 ekibi ile ünlülerden İlayda ve Acun Ilıcalı'nın olduğu Acun Medya takımı karşı karşıya geldi. Üçüncü kez karşılaşan iki takım voleybol maçında nefes kesen hareketler, alınan müthiş sayılar büyük seyir zevki verdi. Peki Survivor 2021 – Acun Medya voleybol maçını kim kazandı? Voleybol maçı ödülü ne oldu?

Survivor’da voleybol maçını kim kazandı? 22 Mart Survivor 2021 – Acun Medya maçını hangi takım kazandı?

Survivor 2021'de nefes kesen bir voleybol maçı ekrana geldi. Survivor 2021 ile Acun Medya ekibi, bir kez daha voleybol sahasında kozlarını paylaştı. Acun Ilıcalı, maçtaki partnerini seçme şansını Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe'ye bırakmıştı. Bu ikilinin tercihi ise İlayda oldu. Hiç voleybol oynamayan İlayda, sahadaki mücadelesiyle dikkat çekti.

KİM HANGİ TAKIMI TUTTU?

Survivor’da derbi öncesinde Acun Ilıcalı, yarışmacılara hangi takımı tuttuklarını sordu. Acun Ilıcalı ve İlayda kazanır diyenler; Öykü, Doğan ve Hanzade oldu.

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 22 Mart Survivor 2021'de ödül ne oldu?Survivor ödül oyununu kim kazandı? 22 Mart Survivor 2021'de ödül ne oldu?

SURVİVOR 2021 – ACUN MEDYA VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

Ayşe ve Aleyna Kalaycıoğlu ikilisi ile bir kez daha voleybol maçı yapmak isteyen Acun Ilıcalı, rakip takıma partnerini seçme şansı vermişti. Ayşe ve Aleyna’nın seçimi ise İlayda’dan yana olmuştu. Böylece Survivor 2021 takımında Ayşe ve Aleyna Kalaycıoğlu mücadele etti. Acun Medya takımında ise Acun Ilıcalı ile İlayda yer aldı. Survivor 2021 takımı, Acun Medya’yı 3-2 yenerek voleybol maçını kazandı.

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VOLEYBOL MAÇI ÖDÜLÜ NEYDİ?

Survivor voleybol maçında kazanan takım yarışmacıları ve kazanan takımı tutan yarışmacılar karışık pide yiyebilme şansı elde etti.


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TV8 survivor
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