Survivor’da voleybol maçını kim kazandı? 22 Mart Survivor 2021 – Acun Medya maçını hangi takım kazandı?

Survivor 2021'de nefes kesen bir voleybol maçı ekrana geldi. Survivor 2021 ile Acun Medya ekibi, bir kez daha voleybol sahasında kozlarını paylaştı. Acun Ilıcalı, maçtaki partnerini seçme şansını Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe'ye bırakmıştı. Bu ikilinin tercihi ise İlayda oldu. Hiç voleybol oynamayan İlayda, sahadaki mücadelesiyle dikkat çekti.

KİM HANGİ TAKIMI TUTTU?

Survivor’da derbi öncesinde Acun Ilıcalı, yarışmacılara hangi takımı tuttuklarını sordu. Acun Ilıcalı ve İlayda kazanır diyenler; Öykü, Doğan ve Hanzade oldu.

SURVİVOR 2021 – ACUN MEDYA VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

Ayşe ve Aleyna Kalaycıoğlu ikilisi ile bir kez daha voleybol maçı yapmak isteyen Acun Ilıcalı, rakip takıma partnerini seçme şansı vermişti. Ayşe ve Aleyna’nın seçimi ise İlayda’dan yana olmuştu. Böylece Survivor 2021 takımında Ayşe ve Aleyna Kalaycıoğlu mücadele etti. Acun Medya takımında ise Acun Ilıcalı ile İlayda yer aldı. Survivor 2021 takımı, Acun Medya’yı 3-2 yenerek voleybol maçını kazandı.

VOLEYBOL MAÇI ÖDÜLÜ NEYDİ?

Survivor voleybol maçında kazanan takım yarışmacıları ve kazanan takımı tutan yarışmacılar karışık pide yiyebilme şansı elde etti.



