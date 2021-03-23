Survivor ödül oyununu kim kazandı? 22 Mart Survivor 2021'de ödül ne oldu?

Survivor Türkiye’nin 53. bölümü ödül oyunu mücadelesine sahne oldu. Ünlüler ve gönüllüler takımları, Dominik’te bu sefer farklı bir ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Yeniden düzenlenmiş deniz parkurunda kıyasıya yarışan yarışmacıların mücadelesi nefes kesti. Günün sonunda ödül oyununu kazanan takım ödülün keyfini çıkardı.

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021’de ünlüler ve gönüllüler, ödül oyunu için daha önce oynadıkları bir parkura çıktı ve ödül için kıyasıya mücadele etti. Bir iki farklılık ile güncellenen parkurda türlü engelleri aşmaya çalışan yarışmacıların mücadelesi büyük seyir keyif verdi. Oyuna iyi başlayan gönüllüler oldu ve skoru 5-3'e getirdi.

Sonrasında ünlülerin üst üste aldığı sayılar ekrana geldi. Ve 9-6 üstünlüğü ele geçirdi. Poyraz ile Ayşe ve Berkay'ın aldığı sayılar ile skor 9-9 oldu. Ve ödül oyunu bayrak yarışına kaldı.



Bayrak yarışı için ünlüler takımından İsmail ve Merve, gönüllüler takımından Reşat ve Aleyna Kalaycıoğlu seçildi. Nefes kesen bayrak yarışında kazanan gönüllüler, 10-9 skorla ödül oyununu kazandı.

SURVİVOR’DA ÖDÜL NE OLDU?

Survivor Türkiye’de ödül oyununu kazanan gönüllüler takımının kampına bir hafta boyunca kullanabilecekleri tuvalet verilecek. Ayrıca yarışmacılar pirzola, patates kızartması ve salata yiyecek.



