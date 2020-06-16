Survivor'da Yasin neden ağladı? Gözyaşlarına boğulan Survivor Yasin Obuz isyan etti: Benim ayarımı kaçırmasınlar

Survivor 2020’nin 108. bölümünde, kazanan takımın özel jetle Savana'ya giderek tatil yapacağı büyük ödül oyununda heyecan doruktaydı. İki takım da oyunun başlarında büyük ödülü kazanmak için büyük bir güç harcadılar.

BÜYÜK ÖDÜLÜ KAYBEDİNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Mavi takımda Evrim’in oyunu bıraktığı anlar sonrasında skor, kırmızı takım lehine döndü. Bu şekilde oyunu kaybeden mavi takımdan Yasin, oyun sonrasında çok sinirlendi ve gözyaşlarına boğuldu. Yasin'in ağlayarak "Benim ayarımı kaçırmasınlar. Yeter" diye bağırması dikkat çekti.

Survivor Elif’in Yasin’i sakinleştirme çabaları ise işe yaramadı.



Survivor Yasin, sakinleşmek için nehire girdi ve sonrasında ödül oyunu seremonisine katıldı. Survivor Yasin, gözyaşları içinde oyun sırasında belinde yaşadığı sıkıntıyı ve neden oyunu bırakmak zorunda kaldığını anlattı.

