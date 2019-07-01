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Survivor'da Yusuf'un annesi canlı yayında fenalaştı! Sağlık durumu nasıl? Acun Ilıcalı açıkladı

zeki.akyurek zeki.akyurek
YAŞAM  | 01.07.2019 23:03 | Son Güncelleme

Survivor 2019 yarışmasının finalinde herkesi korkutan anlar yaşandı. Survivor finalisti Yusuf'un annesi Zinnet Hanım canlı yayında konuşurken fenalaştı. Canlı yayın kesilirken, izleyiciler Yusuf'un annesine ne olduğunu merak etti. Acun Ilıcalı ise Yusuf'un annesinin sağlık durumunu açıkladı.

Survivor'da Yusuf'un annesi canlı yayında fenalaştı! Sağlık durumu nasıl? Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor'da 2019 sezonunun şampiyonun belli olacağı final gecesinde Yusuf'un annesinin fenalaşması herkesi korkuttu. Finalde Seda ile birlikte yarışan Yusuf'un annesi Zinnet Hanım, konuşma yaptığı sırada fenalaştı.

Seyirciler arasında bulunan bir doktor yardıma koşarken, sağlık görevlileri de müdahaleyi yaptı. Canlı yayına ise bir süre ara verildi.

Canlı yayına tekrar dönüldüğünde ise Acun Ilıcalı, Yusuf'un annesi Zinnet Hanım'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Acun Ilıcalı, "Zinnet Hanım'ın tansiyonu düştü. Doktorlar tarafından kontrol altına alındı. Biraz önce yanındaydım kendisiyle konuştum. Durumu şu anda iyi" dedi.

Annesi fenalaşan Yusuf ise gözyaşlarına boğuldu.

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