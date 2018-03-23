Survivor'daki Adem Turabi kavgası hakkında bomba iddia!

Hakan Ural, 'Survivor 2018' yarışmasında All Star takımı adına mücadele eden Adem Kılçcı ile Turabi Çamkıran'ın bir daha normalleşme ihtimalinin olmadığını savundu.

'Survivor Panorama' yorumcusu, "Bana ikisinin kavga etmesi olağanüstü normal geliyor. Hiçbir neden de aramıyorum. Bu adamların kitlesi aynı, tarzları aynı. Turabi geçen sezon bol bol Adem izledi. Turabi'ye de bin kişi 'Adem seni taklit ediyor' dedi. Şimdi o adamla aynı takımda. Birbirlerine karşı otomatikman gardları var, önyargıları var" ifadelerini kullandı.

Hakan Ural, "İkisinin arasında bundan sonra olacakalrı çizsem size versem 'nereden bu kadarını biliyorsun?' dersiniz. Onların bu saatten sonra dikiş tutma ihtimali milyarda sıfır" dedi.