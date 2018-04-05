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Survivor'dan diskalifiye edilen yarışmacı Ecem Karaağaç neler yaşadığını açıkladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.04.2018 21:05 | Son Güncelleme

Yaşadığı sakatlık nedeniyle Survivor'dan diskalifiye edilen Ecem Karaağaç, konuk olduğu programda yaşadığı talihsizlikleri bir bir anlattı.

Survivor'dan diskalifiye edilen yarışmacı Ecem Karaağaç neler yaşadığını açıkladı

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Survivor'dan diskalifiye edilen Ecem Karaağaç, konuk olduğu Survivor Panorama programında adada yaşadıklarını anlattı.

'TEKNEDEN ADAYA ENKAZ HALİNDE İNDİM'
Adada yaşadıklarını tüm çıplaklığıyla anlatan güzel yarışmacı, "Bu sene hava şartları bir hayli zorluydu. Dalgaların boyu ve sertliği ulaşım konusunda bize zor zamanlar yaşattı. Dalgalar nedeniyle teknede bir kaç defa belimi vurdum. Yaşadığım son olayda tekneden adaya enkaz halinde indim. Direk kendimi yatağa attım" şeklinde konuştu.

'İĞNELER VE TEDAVİ SONUÇ VERMEDİ'
Acı içindeyken birkaç defa daha tekneye binmek zorunda kaldığını belirten Ecem Karaağaç, "Zaman geçti, ağrılarım dinmedi. Acı içindeyken birkaç defa daha tekneye binmek zorunda kaldım. Yapılan iğneler ve tedavi sonuç vermedi. Adada devam etseydim gerçek Ecem'i izleyemeyecektiniz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Survivor survivor 2018 ecem karaağaç

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