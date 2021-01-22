MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal'ın eşinden şaşırtan çıkış!

Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal'ın eşinden şaşırtan çıkış!

22.01.2021 15:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal'ın eşinden şaşırtan çıkış!

Survivor 2021'in acil konseyinde ünlü oyuncu Cemal Hünal diskalifiye edildi. Hünal'ın eşi Lale Cangal'dan şaşırtan bir çıkış geldi. İşte ayrıntılar...

Survivor Ünlüler takımı kadrosunda yarışan Hünal sağlık sorunları nedeniyle diskalifiye edildi. 44 yaşındaki ünlü oyuncu Cemal Hünal, yarışmada sakatlanmıştı.

Acun Ilıcalı'nın büyük üzüntüyle açıkladığı karar sonrası Cemal Hünal takım arkadaşlarına sarılarak, dakikalarca ağladı.

Snob Magazin'in haberine göre; Cemal Hünal'ın eşi Lale Cangal, Hünal'ın Survivor'dan diskalifiye edilmesine sevindi.

cemal 222

Eşini çok özleyen Cangal, Hünal'a kavuşmayı sabırsızlıkla bekliyor. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cangal, "Kocacım çabuk gel! Sabırla gelmeni bekliyorum" dedi.

Cemal Hünal Survivor'dan diskalifiye oldu! Survivor'da Cemal Hünal'ın sakatlığı nedir?Cemal Hünal Survivor'dan diskalifiye oldu! Survivor'da Cemal Hünal'ın sakatlığı nedir?

Cemal Hünal ve Lale Cangal çifti 2011 yılında evlendi. Cemal Hünal'ın bu evlilikten Doğan Atilla Hünal adında bir oğlu bulunuyor. Cemal Hünal'ın eşi Lale Cangal'ın kendi adını taşıyan bir mücevher markası bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik! Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik!
Yine şaşırtmadı! Minik bikinisinin arkası... Yine şaşırtmadı! Minik bikinisinin arkası...
WandaVision için geri sayım başladıWandaVision için geri sayım başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili flaş açıklama!

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili flaş açıklama!

Survivor'da şok karar! Ünlü isim diskalifiye oldu

Survivor'da şok karar! Ünlü isim diskalifiye oldu

ABD medyası: Trump çifti Beyaz Saray'da ayrı yataklarda uyuyordu

ABD medyası: Trump çifti Beyaz Saray'da ayrı yataklarda uyuyordu

15 Şubat'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

15 Şubat'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Evlilik teklif ederken yaptığı şey başına iş açtı

Evlilik teklif ederken yaptığı şey başına iş açtı

Selçuk Bayraktar paylaştı: Yuvadan uçmadan önce evde son selfie

Selçuk Bayraktar paylaştı: Yuvadan uçmadan önce evde son selfie

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Yarışmacıların haftalık ücreti ortaya çıktı! O ünlü meğer...

Yarışmacıların haftalık ücreti ortaya çıktı! O ünlü meğer...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İbo Show kavgası! Oktay Kaynarca kızdı

İbo Show kavgası! Oktay Kaynarca kızdı

Survivor Nagihan'ı tanımak imkansız! Estetik harikası...

Survivor Nagihan'ı tanımak imkansız! Estetik harikası...

Kızının regl olduğunu duyurunca...

Kızının regl olduğunu duyurunca...

Diğer Haberler

Onur Ünlü'den Hazar Ergüçlü paylaşımı

‘Aşk insanı ne hale getiriyor?’

Canlı yayınında cinayet itirafı! Kocamı ben öldürdüm

Canlı yayınında cinayet itirafı! Kocamı ben öldürdüm

Gigi Hadid ve Zayn Malik'in kızının ismi ortaya çıktı

Sır gibi saklıyordu! Açıkladı...

Claudia Romani yine şaşırtmadı! Minik bikinisinin arkası...

Yine şaşırtmadı! Minik bikinisinin arkası...

Ivana Sert'in sevgilisine aşkını gösterme şekli şoke etti! Ayağıyla yaptığı şaşkına çevirdi

Aşkını gösterme şekli şoke etti! Ayağıyla yaptığı şaşkına çevirdi

Seren Serengil'den olay Hadise yorumu! 'Makyajlı da makyajsız da çirkin suratı var'

Olay Hadise yorumu! 'Makyajlı da makyajsız da...'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.