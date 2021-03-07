Survivor'dan diskalifiye olan Emin Günenç MasterChef Türkiye'de mi yarışacak?

TV8'in fenomen yarışması Survivor 2021 tüm hızıyla devam ederken bomba bir iddia ortaya atıldı.

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2021 gönüllüler takımında yarışan Emin Günenç, sakatlığı nedeniyle yarışmadan diskalifiye edilmişti. Bu haberle takım arkadaşlarını gözyaşlarına boğan Emin Günenç, adaya veda etmişti.

Bacağındaki kırık nedeniyle diskalifiye edilen Emin Günenç'in hayalleri yarım kalmıştı. Günenç'in MasterChef 2021'e katılacağı iddia edildi.

SURVİVOR EMİN GÜNENÇ KİMDİR?

Emin Günenç, 23 Temmuz 1994’de İstanbul’da doğdu. Tekirdağ Şarköylü olan Emin Günenç, 8 yaşında futbola başladı. 18 yaşına kadar 10 sene boyunca futbol oynadı. Üniversiteyi Marmara Üniversitesi makine ressamlığı bölümünde okudu. Oyunculuk eğitimi alan Günenç, son Kanal D’de yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde oynadı.

