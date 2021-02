Survivor'dan elenen Hayrettin'den ilk açıklama! Survivor'daki favori isimlerini açıkladı

Survivor'dan elenen isim ünlüler takımı yarışmacısı Hayrettin, vedasının ardından ilk açıklamayı yaptı. Hayrettin, Survivor'da bir hayli zorlandığını belirtirken, yarışmadaki favori isimlerinin ise Sergen ve Poyraz olduğunu belirtti.

"BU KADAR ZOR OLACAĞINI BEKLEMİYORDUM"

Survivor'da psikolojik savaşın henüz başlamadığını söyleyen Hayrettin, "Survivor'da her an zorlandım. Survivor'ın bu kadar zor olacağını bu kadar beklemiyordum. Ne tahmin ediyorlarsa 2 çarpı 3 çarpı fazlası. Psikolojik savaş başlamadı henüz. O başladığı için daha zor olacak. Ben psikolojik savaşın başlayacağı zaman elendim. SMS 1.sinin beni söyleyeceğini tahmin ediyordum. Taşların oynayacağı bir an değil sanırım. Acun abi Hayrettin dediği anda, Survivor hayatım film şeridi gibi geçti önümden, çok acayip bir histi. Üzüldüm, arkadaşlarımla sarıldığımda bir anı kaldı aklımda" dedi.

"SERGEN VE POYRAZ..."

Yarışmadaki favori isimlerini de açıklayan Hayrettin, "Sergen'in birinci olmasını isterim. Bizim takımdan çıkmasını isterim. Poyraz da çok efendi, centilmen bir adam. Bize karşı bir saygısızlığı olduğunu düşünmüyorum. Takım arkadaşlarımdan daha çok Poyraz'ı gördüm parkurlarda. Sergen ile Poyraz diyorum" ifadelerini kullandı.