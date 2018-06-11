Survivor'dan kim elendi? Toplu sms oylamasına göre kim gitti? Survivor 11 Haziran eleme sonuçları

Survivor 2018'in 11 Haziran Pazartesi ekrana gelen son bölümünde, Ünlüler takımından elemeye kalan üç yarışmacı arasında veda eden isim oylamanın sonuçlarının açıklanmasının ardından ortaya çıktı. Haftalar sonra ilk defa üst üste iki dokunulmazlığı da kaybeden Ünlüler'de ada konseyinde ismi en fazla yazılan Mustafa ile bireysel dokunulmazlığı kazanan Adem'in ismini söylediği Turabi eleme adayları olmuştu. Pazar akşamı ise konseyde Merve Aydın son eleme adayı olarak gösterilmişti.

SURVIVOR'DAN ELENEN İSİM BELLİ OLDU

Son toplu sms oylamasına sonuçlarına göre, Turabi, Mustafa ve Merve Aydın arasında en az oyu alan yarışmacı olan Mustafa Kemal Kurt elenerek Survivor'a veda etti. Survivor 2018'e yedeklerden gelen Mustafa ilk olarak Gönüllüler takımına katılmıştı. Ancak Gönüllüler'in sürekli oyun kaybetmesi nedeniyle Acun Ilıcalı takımlarda değişiklik yapmış ve Mustafa Ünlüler takımına geçmişti.

SURVIVOR'DA TEKNE GEZİSİ VE LUIS FONSİ KONSER ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor 95. bölümde eleme konseyi öncesinde yarışmacıları heyecanlandıran bir ödül için nefes kesen mücadele yaşandı. Kazanan takımın adalarından ayrılarak tekne gezisi yaparak akşam yemeği yiyeceği ödülde asıl sürpriz ise Despacito şarkısıyla dünyayı kasıp kavuran Luis Fonsi konseriydi. Alp Kırşan'ın sunduğu ödül oyununda, son haftalarda başarısız sonuçlar alan Ünlüler takımı iyi başladı. Oyunu 10-6'lık skorla kazanan Ünlüler takımı muhteşem ödülün sahibi oldu.