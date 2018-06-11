Survivor'dan kim elendi? Toplu sms oylamasına göre kim gitti? Survivor 11 Haziran eleme sonuçları

Survivor 2018'in 11 Haziran Pazartesi ekrana gelen son bölümünde, Ünlüler takımından elemeye kalan üç yarışmacı arasında veda eden isim oylamanın sonuçlarının açıklanmasının ardından ortaya çıktı. Haftalar sonra ilk defa üst üste iki dokunulmazlığı da kaybeden Ünlüler'de ada konseyinde ismi en fazla yazılan Mustafa ile bireysel dokunulmazlığı kazanan Adem'in ismini söylediği Turabi eleme adayları olmuştu. Pazar akşamı ise konseyde Merve Aydın son eleme adayı olarak gösterilmişti.
SURVIVOR'DAN ELENEN İSİM BELLİ OLDU
Son toplu sms oylamasına sonuçlarına göre, Turabi, Mustafa ve Merve Aydın arasında en az oyu alan yarışmacı olan Mustafa Kemal Kurt elenerek Survivor'a veda etti. Survivor 2018'e yedeklerden gelen Mustafa ilk olarak Gönüllüler takımına katılmıştı. Ancak Gönüllüler'in sürekli oyun kaybetmesi nedeniyle Acun Ilıcalı takımlarda değişiklik yapmış ve Mustafa Ünlüler takımına geçmişti.
SURVIVOR'DA TEKNE GEZİSİ VE LUIS FONSİ KONSER ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor 95. bölümde eleme konseyi öncesinde yarışmacıları heyecanlandıran bir ödül için nefes kesen mücadele yaşandı. Kazanan takımın adalarından ayrılarak tekne gezisi yaparak akşam yemeği yiyeceği ödülde asıl sürpriz ise Despacito şarkısıyla dünyayı kasıp kavuran Luis Fonsi konseriydi. Alp Kırşan'ın sunduğu ödül oyununda, son haftalarda başarısız sonuçlar alan Ünlüler takımı iyi başladı. Oyunu 10-6'lık skorla kazanan Ünlüler takımı muhteşem ödülün sahibi oldu.
Ödül oyununu kazanan Ünlüler takımı ödülün tadını çıkardı. Önce tekne turu yapan Ünlüler ardından akşam yemeği yedi. Turabi, sakatlığı nedeniyle yer alamadı.
SURVİVOR 11 HAZİRAN ELEME ADAYLARI KİMLER?
Haftanın ikinci dokunulmazlığını da kaybeden ünlüler takımı arasında yapılan ada konseyinde Merve, en çok oyu olarak takım arkadaşları tarafından eleme potasına gönderildi. Bu hafta yapılan dokunulmazlık oyunları ve eleme konseylerinin ardından, ünlüler takımından Mustafa Kemal Kurt, Turabi Çamkıran ve Merve Aydın eleme potasına çıktı. Bu üç isimden biri 11 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanacak bölümde adaya veda edecek.
DAMLA VE MERVE AYDIN SAKATLANDI
Ödül oyununda ayağındaki sakatlık nedeniyle zorlayan Merve, doktor tavsiyesiyle oyundan çekildi. Oyunda Merve'den sonra bir sakatlık daha yaşandı. Ödül oyununda Sema ile karşı karşıya gelen Damla parkurda kötü bir düşüş yaşadı. Sedyeyle kenara alınan Damla'nın yardımına Survivor sağlık ekibi yetişti.
ELEME ADAYI MUSTAFA ÖDÜL OYUNUNA DAMGA VURDU
Ünlüler takımında arkadaşları tarafından eleme adayı gösterilen Mustafa Kemal ödül oyununa performansıyla damga vurdu. Ödül oyununda Anıl ile karşı karşıya gelen Mustafa Kemal, oyundaki dördüncü galibiyetini aldı.
SURVİVOR TURABİ KİMDİR?
Turabi Çamkıran Survivor yarışmasının Türkiye ayağında 2 kez şampiyon olan tek isim olarak bulunuyor. 1988 doğumlu olan Turabi, hırslı yapısı nedeniyle Sahra ve diğerleri ile sık sık tartışma yaşamış kendisine taktığı "Turbo Turabi" lakabı ile hafızalara kazınmıştı. Kendine has üslubu ve üretkenliği programın takipçileri tarafından ilgi görmesine neden olan Turabi, kendisinin ikinci sezonunda dostluk kurduğu Hilmi Cem ile ilk 3'e kalmış ve ipi göğüsleyen isim olmuştu.
SURVİVOR MUSTAFA KEMAL KURT KİMDİR?
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü mezunudur. Yaşamını İstanbul'da sürdüren Kurt, profesyonel Rugby oyuncusudur. Aynı zamanda Türk Rugby Milli Takımı'nın kaptanı ve 8 yıllık oyuncusu olan Mustafa Kemal, Rugby'nin yanı sıra Crossfit sporuyla da ilgileniyor. Crossfit alanında uluslararası müsabakalarda yer alan Kurt, Survivor 2018’de performanslarını sergilemeye devam edecek.
SURVİVOR MERVE AYDIN KİMDİR?
1980 İstanbul doğumlu olan Merve Aydın, Milli atlet olarak Türkiye'yi birçok yarışmada temsil etmiş 2008 ve 2013 yıllarında gümüş madalyonun sahibi olmuştur. Londra'da gerçekleştirilen 2012 Yaz Olimpiyatları'nda sakatlanmasına rağmen yarışı tamamlamak istemesi tüm stat tarafından alkışlanmasında dünya spor basınının gündemi olmasına neden olmuştu. Survivor'da 1 üçüncülüğü ve 1 ikinciliği olan Aydın, yeni sezonun da iddialı isimleri arasında yer alıyor.
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