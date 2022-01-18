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Survivor doktoru Serhad Ömercikoğlu kimdir, aslen nereli? Doktor Metin Kuş neden yok?

18.01.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'de ekrana gelen Survivor'ın yeni doktoru Serhad Ömercikoğlu'nun hayatı ve kim olduğu merak ediliyor. Survivor 2022 All Star yarışmasında eski doktor Metin Kuş yerine bu sezon Serhad Ömercikoğlu yer alıyor. Peki Survivor doktoru Serhad Ömercikoğlu kimdir, aslen nereli? Survivor'da doktor Metin Kuş neden yok? İşte merak edilenler...

Survivor doktoru Serhad Ömercikoğlu kimdir, aslen nereli? Doktor Metin Kuş neden yok?

Survivor'ın yeni bölüm fragmanında Hikmet Tuğsuz ve Serhad Ömercikoğlu arasında yaşanan diyalog dikkat çekti. Yüzünden yara almış olan yarışmacı Hikmet Tuğsuz, ısrarla parkura devam etmek istedi ve bu defa Doktor Serhad Ömercikoğlu’ndan tepki geldi. Peki Survivor doktoru Serhad Ömercikoğlu kimdir?

SURVİVOR DOKTORU SERHAD ÖMERCİKOĞLU KİMDİR?

Survivor doktoru Serhad Ömercikoğlu'nun yarışmanın yeni bölüm fragmanında “Oynayıp oynamayacağına ben karar vereceğim. Burada dikebileceğimiz bir şey değil, oynamayacak. Sonrakilerin hiçbirinde oynayamazsın.” sözleriyle tepki göstermesi gündem oldu.

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Survivor All Star'ın 3. bölüm fragmanıyla beraber gündeme gelen Doktor Serhad Ömercikoğlu, 2015 senesinden bu yana acil tıp uzmanı olarak görev almakta. 2001-2007 seneleri arasında Marmara Üniversite Tıp Fakültesini tamamlamış olan Ömercikoğlu, yine aynı üniversite bünyesinde yüksek lisansını da yapmıştır. Sonrasında 2008-2010 seneleri arasında Anadolu Üniversitesi sağlık kurumları işletmeciliği bölümünden mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Acil Tıp Uzman Doktoru olarak çalışmaktadır. Uzman ismin memleketi ve yaşına dair bilgiler ise internet üzerinden yer almıyor.

DOKTOR METİN KUŞ NEDEN YOK?

Doktor Metin Kuş'un yarışmada neden görev almadığı merak ediliyor, ancak nedeni açıklanmadı. Ömercikoğlu, Survivor All Star'ın yeni sezonunda yarışmacıların yeni doktoru olarak görev alacak.

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TV8 survivor
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