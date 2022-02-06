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Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2022 eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına giden yarışmacılar kimler? 6 Şubat 2022 Pazar

06.02.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor nefes kesen bir bölümle ekrana geliyor. Heyecanın katlanarak arttığı yarışmanın 17. bölümünde dokunulmazlık oyunu oynanacak. Yarışmanın sıkı takipçileri Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2022 eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına giden yarışmacılar kimler? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. İşte Survivor 2022 All Star yarışmasının 6 Şubat 2022 Pazar günkü bölümüne ilişkin detaylar...

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2022 eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına giden yarışmacılar kimler? 6 Şubat 2022 Pazar

Survivor 2022 All Star yarışmasında nefesler tutuldu. Yarışmanın 17. bölümünde hem dokunulmazlık oyunu oynanacak hem de kaybeden takımda bir yarışmacı eleme potasına sokularak sürgün adasına gönderilecek. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2022 eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına giden yarışmacılar kimler? Survivor 2022 eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına giden yarışmacılar kimler? Yarışmanın 6 Şubat 2022 Pazar günü ekrana gelecek olan 17. bölümüne ilişkin detayları sizler için derledik...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 6 ŞUBAT 2022 PAZAR

Survivor 2022 All Star yarışmasının yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. Yarışmacılar takımlarının oyundan galibiyetle ayrılması için performanslarını ortaya koyacak. Survivor'ın 17. bölümünder dokunulmazlık oyununu kazanan taraf belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SURVİVOR 2022 ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'ın dün yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununun kazananı Gönüllüler olmuştu. Ünlüler ada konseyinde aralarından bir yarışmacıyı eleme potasına göndermek için oylarını kullandı. Bora ve Furkan’ın eşit oy alması nedeniyle açık oylamaya gidildi. Furkan 6 oy, Bora ise 4 oy aldı ve 5 Şubat akşamı eleme adayı olarak sürgün adasına giden isim Furkan oldu.

Survivor'ın 6 Şubat Perşembe akşamı yayınlanacak olan bölümünde eleme adayı açıklandığında haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

SÜRGÜN ADASINA GİDEN YARIŞMACILAR KİMLER?

Survivor'da sürgüna dasına giden haftanın ilk yarışmacısı Furkan oldu. Sürgün adasına giden 2. yarışmacı bu akşam dokunulmazlık oyunu sonrası yapılacak ada konseyinde belli olacak.

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