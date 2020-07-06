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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazanacak? Survivor'da 3. eleme adayı belli olacak! Survivor 128. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2020 02:00 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin 6 Temmuz Pazartesi ekrana gelecek olan 128. bölümünün fragmanı yayınlandı. Büyük finale günler kalan Survivor'da kalan 6 yarışmacı, dokunulmazlık oyununda mücadele edecek. Elif, Yasin, Sercan, Berkan, Cemal Can ve Barış, dokunulmazlığı kazanmak için zorlu parkurda mücadele edecek. Haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı, bir eleme adayını daha belirleyecek. Böylece Survivor'da final öncesinde bir yarışmacı daha elenecek.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazanacak? Survivor'da 3. eleme adayı belli olacak! Survivor 128. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Survivor 2020'de 4,5 aydır süren macera 14 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak büyük finalle noktalanacak. Finale doğru geri sayımın başladığı Survivor’da bireysel dokunulmazlık oyunu yine nefes kesen bir mücadeleye sahne olacak. Survivor 2020 yeni bölümde, geriye kalan 6 yarışmacı, haftanın üçüncü bireysel dokunulmazlığı kazanmak ve elenmesini istediği kişiyi potaya sokmak için tüm güçlerini ortaya koyacak.

SURVIVOR’DA 3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANACAK? ELEME ADAYI KİM OLACAK?

Survivor 2020’de 6 Temmuz Pazartesi günü ekrana gelecek yeni bölümde 3. bireysel dokunulmazlık oyunu oynanacak. Altı yarışmacı arasında parkurda verilecek mücadele sonunda dokunulmazlığı kazanan günün şampiyonu belli olacak. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı bir kişiyi daha eleme adayı yapacak. Survivor'da elenen isim ise 7 Temmuz Salı ekrana gelecek olan yeni bölümde, toplu sms oylamasının sonuçlarına göre belli olacak.

SURVIVOR'DA İLK İKİ ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

Survivor’da bu haftanın ilk dokunulmazlığı kazanan Sercan, ada konseyinde Berkan’ın ismini söylemişti. İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan ise Cemal Can oldu ve Sercan’ı ikinci eleme adayı olarak potaya soktu.

"BİR GÜN KAYBEDECEKTİM..."

Survivor yeni bölümde, Sercan Yıldırım'ın aday olmasını değerlendiren Barış'ın "Konseyde sadece isminin çıkmasını değil, elenme korkusuyla o konseyde oturmasını isterim" sözleri dikkat çekiyor. Üst üste 4 dokunulmazlığı da kazanan, ancak 5. oyunda kaybederek Cemal Can tarafından eleme adayı olarak gösterilen Sercan ise "Bir gün kaybedecektim. O gün geldi" sözleriyle duygularını ifade ediyor.


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