Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazanacak? Survivor'da 3. eleme adayı belli olacak! Survivor 128. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Survivor 2020'de 4,5 aydır süren macera 14 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak büyük finalle noktalanacak. Finale doğru geri sayımın başladığı Survivor’da bireysel dokunulmazlık oyunu yine nefes kesen bir mücadeleye sahne olacak. Survivor 2020 yeni bölümde, geriye kalan 6 yarışmacı, haftanın üçüncü bireysel dokunulmazlığı kazanmak ve elenmesini istediği kişiyi potaya sokmak için tüm güçlerini ortaya koyacak.

SURVIVOR’DA 3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANACAK? ELEME ADAYI KİM OLACAK?

Survivor 2020’de 6 Temmuz Pazartesi günü ekrana gelecek yeni bölümde 3. bireysel dokunulmazlık oyunu oynanacak. Altı yarışmacı arasında parkurda verilecek mücadele sonunda dokunulmazlığı kazanan günün şampiyonu belli olacak. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı bir kişiyi daha eleme adayı yapacak. Survivor'da elenen isim ise 7 Temmuz Salı ekrana gelecek olan yeni bölümde, toplu sms oylamasının sonuçlarına göre belli olacak.

SURVIVOR'DA İLK İKİ ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

Survivor’da bu haftanın ilk dokunulmazlığı kazanan Sercan, ada konseyinde Berkan’ın ismini söylemişti. İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan ise Cemal Can oldu ve Sercan’ı ikinci eleme adayı olarak potaya soktu.