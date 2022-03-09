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9 Mart 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor All Star dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

09.03.2022 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 9 Mart Çarşamba akşamı yeni bir dokunulmazlık oyunu ile izleyici karşısına çıktı. Ekranların en çok izlenen yarışması Survivor All Star 8 Mart Salı akşamı 43. bölümüyle TV8 ekranlarına geldi. Her geçen gün birleşme partisine yaklaşan ünlüler ve gönüllüler takımında heyecan dorukta. Dokunulmazlık oyunları her iki takım için de önem arz ediyor. Survivor 9 Mart Çarşamba dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. İşte haberin detayları!

9 Mart 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor All Star dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor All Star 9 Mart Çarşamba akşamı 43. bölümüyle ekranlara geldi. TV8'in sevilen yarışması Survivor All Star ünlüler ve gönüllüler takımı yeni bir dokunulmazlık oyunuyla karşı karşıya geldiler. Mücadelenin ve hırsın hat safhada olduğu Survivor, izleyicilere heyecanlı dakikalar yaşattı. Önce kadınların, sonra erkeklerin yarıştığı Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. 9 Mart Çarşamba Survivor dokunulmazlık oyununa dair detayları haberimizde işledik...

9 MART ÇARŞAMBA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor All Star 9 Mart Çarşamba akşamı Ünlüler ve Gönüllüler zorlu bir parkurda halat çekmenin önemli olduğu bir oyun oynadı. 9 Mart Çarşamba akşamı Survivor All Star'da önce kadınlar mücadelesini daha sonra da erkekler mücadelesi oynandı. 9 Mart Çarşamba akşamı da Survivor All Star yarışmacıları yine zorlu bir parkurda yarıştı. Bu kıyasıya mücadeleyi gönüllüler takımı kazandı. 9 Mart 2022 ikinci dokunulmazlık oyununda galibiyeti alan taraf gönüllüler takımı oldu. Gönüllüler takımı geçtiğimiz gün oynanan ikinci dokunulmazlık oyununu da kazanmıştı. Bu hafta oynanan son dokunulmazlık oyununu da gönüllüler takımı kazandı. Böylelikle haftanın üçüncü eleme adayının, oyunu kaybeden ünlüler takımından çıkacağı belli oldu. Üçüncü eleme adayının kim olacağına ünlüler takımı eleme konseyinde yazdıkları isimlerle netliğe kavuşturacak.

İKİNCİ DOKUNULMAZLIĞI ÜNLÜLER KAYBETTİ

İlk dokunulmazlık oyununu geçtiğimiz akşam gönüllüler takımı kaybetmişti. 8 Mart Salı akşamı oynanan ikinci dokunulmazlık oyununu da ünlüler takımı kaybetti. Böylece ünlüler takımı, bir arkadaşının adını eleme konseyinde söylemek zorunda kaldı. O isim de en fazla oy olarak Birsen Bekgöz olmuştu.

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survivor Acun Ilıcalı
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