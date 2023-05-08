Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? 8 Mayıs 2023 Pazartesi Survivor'da eleme adayı kim oldu? Cansu'dan kötü haber!

Survivor eleme adayı merak konusu olurken birçok kişi 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takımı öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapılmaya devam ediliyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanan yarışmada dokunulmazlık mücadelesinde ortam iyice gerildi. Cansu Tuman'ın sakatlandığı anlar hem yarışmacılara hem de izleyicilere korku dolu anlar yaşattı. İşte 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü Surivor'da yaşananlar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele verilen gecede, oyunun kazananı henüz belli olmadı.

Geçtiğimiz gün yayınlanan bölümde Survivor Barış Telli adadan ayrılan isim olmuştu. Kırmızı takımda yarışan yarışmacının elenmesi hem izleyicileri hem de takım arkadaşlarını oldukça üzmüştü.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümlerde eleme potasına giden isimler Barış, Ertuğ, Aziz ve Cansu olmuştu. Yapılan sms oylaması sonucu Barış adaya veda etti. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunundan sonra ilk eleme adayı Ertuğ olurken, dünkü konsey sonrası ikinci eleme adayı ise Buse Plan oldu.

Acun Ilıcalı'nın sunduğu bu akşamki eleme konseyinde kaybeden takım, kendi aralarından bir arkadaşlarının ismini yazarak potaya sokacak. Kaybeden takımdan en fazla ismi yazılan isim ise Survivor bu haftanın üçüncü eleme adayı olacak.

CANSU YÜREKLERİ AĞIZA GETİRDİ

Deniz parkurunun oynandığı dokunulmazlık oyununda yaşanan sakatlık yürekleri ağza getirdi. Kırmızı takımda yarışan Cansu Tuman, parkurun denize atlaması gereken kısmında dengesini kaybederek ayağını sakatladı.

'Sol bileğim çok acıyor' diyen Cansu'ya hemen müdahale edildi. Yarışa devam edemeyen yarışmacı sedyeyle oyun alanının dışına çıkarıldı.

ASENA'YA BÜYÜK TEPKİ

Cansu, Asena ile çıktığı parkurda sakatlık geçirdi. Cansu'nun yardım çağrısı sonrası yanına giden Asena, yarışmacı arkadaşına yardımda bulundu. Fakat Cansu, parkuru tamamlayamadan oyun alanından çıkarılırken Asena'nın söyledikleri sosyal medyada gündem oldu.

Asena'nın Cansu götürülürken arkasından , "Sonunda istediğin oldu Cansu" demesi izleyicileri ve Cansu'nun destekçilerini bir hayli kızdırdı.

