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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sercan Yıldırım bir ilke imza attı! İşte Survivor'da 3. bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 23:33 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin 29 Haziran Pazartesi ekrana gelen 122. bölümünde bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor'da haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kazanmak isteyen Sercan, Yasin, Nisa, Elif, Cemal Can, Berkan ve Barış zorlu parkurda mücadele etti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, haftanın 3. eleme adayını da belirleyecek. Peki Survivor'da haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık ödülü ne oldu?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sercan Yıldırım bir ilke imza attı! İşte Survivor'da 3. bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı

Survivor 2020’de dokunulmazlık mücadelesi nefes kesti. 29 Haziran Pazartesi günü Survivor 2020’de kalan yedi yarışmacı haftanın üçüncü bireysel dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı. Haftanın 3. bireysel dokunulmazlık mücadelesini veren yarışmacılardan en iyi performansı sergileyerek dokunulmazlığa hak kazanan yarışmacı, eleme adayı olmasını istediği bir kişinin adını söyledi ve yarışmacının ve Survivor 2020'nin kaderini etkiledi.

SURVIVOR'DA 3. BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 122. bölümde müthiş bir dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Survivor 2020’nin geriye kalan yedi yarışmacısı, parkurda en iyi dereceleri yapmak için büyük efor sarf ettiler. Cemal Can, parkurun en iyi derecesini yaparak tur avantajını elde etti. İlk turdaki sıralama sonrasında en iyi ile en kötü, sonraki turda karşılaştı. Yarı finalde Cemal Can’ın rakibi Yasin olurken diğer eşleşme Sercan – Nisa şeklinde oldu. Bu dörtlüden çıkan final eşleşmesi ise Yasin – Sercan şeklindeydi. Finalde verilen kıran kırana dokunulmazlık mücadelesi sonrasında galip gelen Sercan, üst üste üç dokunulmazlık oyununu kazanarak müthiş bir performans gösterdi.

DOKUNULMAZLIĞIN ÖDÜLÜ NEYDİ?

Survivor son bölümde dokunulmazlık oyunu sonrasında yarışmacıları harika bir ödül bekliyordu. Oyunu kazanan Sercan, yanına Elif, Yasin ve Cemal Can'ı da aldı. Güzel bir villada DJ performansı ile dans edip eğlenen yarışmacılar, havuz partisi ile de stres attılar. Devamında tereyağlı nefis bir dönerin keyfini doyasıya çıkardılar.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da haftanın ilk 2 dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan Yıldırım, Berkan ve Nisa'yı eleme adayları olarak gösterdi. Sercan Yıldırım, 3. eleme konseyinde bir ismi daha potaya yolladı.


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