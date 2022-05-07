Survivor dün akşam ekranlara gelen son bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Gerginlik ve heyecan seviyesi yüksek anların yaşandığı Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımı, kendi takımlarından birinin eleme adayı olmaması için yarıştı. En iyiler mücadelesine kalan oyunu kazanan sadece bir takım oldu. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 6 Mayıs Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'ın ekranlara gelen son bölümünde heyecan dolu anlar yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı dün akşam haftanın 2. dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Erkekler ve kadınlar mücadelesinin yaşandığı son oyunda, durumun 1-1'e gelmesinin ardından oyun en iyiler mücadelesine kaldı. En iyiler mücadelesinde ünlüler takımı parkurda fırtına gibi eserek mücadeleyi 3-1 kazandı ve karşı takımdan birinin eleme adayı olmasını garantiledi.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dün akşam oynanan dokunulmazlık oyunu mücadelesini kaybeden gönüllüler takımı, bu hafta bir kez daha ada konseyinde eleme adayı belirlemek zorunda kaldı. Yarışmacıların tek tek gidip verdiği oylar sonrasında, adı en çok çıkan isim haftanın ikinci eleme adayı oldu. Survivor'da dün akşam adı en çok yazılan ve haftanın ikinci eleme adayı olan isim Nisa oldu. Böylelikle bu haftanın ilk 2 eleme adayı Evrim ve Nisa oldu.

