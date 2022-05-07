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Survivor eleme adayı kim oldu? 6 Mayıs Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

07.05.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı birçok izleyici tarafından sorgulanmaya başladı. Survivor'da finale az bir zaman kala yarışmacılar parkurda nefes kesen performanslarını sürdürmeye devam ediyor. Dün akşam oynanan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu son ana kadar sürdü. En iyilere kalan dokunulmazlık oyununda kazanan sadece bir takım oldu. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 6 Mayıs Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor eleme adayı kim oldu? 6 Mayıs Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor dün akşam ekranlara gelen son bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Gerginlik ve heyecan seviyesi yüksek anların yaşandığı Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımı, kendi takımlarından birinin eleme adayı olmaması için yarıştı. En iyiler mücadelesine kalan oyunu kazanan sadece bir takım oldu. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 6 Mayıs Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

survivor

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'ın ekranlara gelen son bölümünde heyecan dolu anlar yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı dün akşam haftanın 2. dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Erkekler ve kadınlar mücadelesinin yaşandığı son oyunda, durumun 1-1'e gelmesinin ardından oyun en iyiler mücadelesine kaldı. En iyiler mücadelesinde ünlüler takımı parkurda fırtına gibi eserek mücadeleyi 3-1 kazandı ve karşı takımdan birinin eleme adayı olmasını garantiledi.

eleme adayı kim oldu

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dün akşam oynanan dokunulmazlık oyunu mücadelesini kaybeden gönüllüler takımı, bu hafta bir kez daha ada konseyinde eleme adayı belirlemek zorunda kaldı. Yarışmacıların tek tek gidip verdiği oylar sonrasında, adı en çok çıkan isim haftanın ikinci eleme adayı oldu. Survivor'da dün akşam adı en çok yazılan ve haftanın ikinci eleme adayı olan isim Nisa oldu. Böylelikle bu haftanın ilk 2 eleme adayı Evrim ve Nisa oldu.

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survivor
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