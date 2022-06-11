MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor eleme adayları kimler oldu? 10 Haziran Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor eleme adayları kimler oldu? 10 Haziran Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

11.06.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor eleme adayları, bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından belli oldu. Bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunlarında oldukça zorlu parkurlarda yarışan yarışmacıları, takımlarından eleme adayı çıkarmamak adına son ana kadar mücadele etti. Oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından mavi takımdan 1, kırmızı takımdan ise 3 eleme adayı belirlendi. Peki, Survivor eleme adayları kimler oldu? 10 Haziran Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor eleme adayları kimler oldu? 10 Haziran Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor'da eleme adayı kim oldu sorusunun yanıtı, binlerce Survivor izleyicisi tarafından sorgulanmaya başladı. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, finale çok az bir zaman kala eleme adayı olmamak adına parkurlarda müthiş mücadeleler vermeye devam ediyor. Artık sadece güçlü yarışmacıların kaldığı Survivor'da final koltuğuna oturmak isteyen yarışmacılar, dokunulmazlık oyunlarında canla başla savaşıyor. Peki, Survivor eleme adayları kimler oldu? 10 Haziran Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor 2022 All Star'da dün akşam nefes kesen bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Oldukça yorucu bir parkurda yarışan mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, dokunulmazlık parkurunda adeta fırtına gibi esti. İlk etabı kazanan kırmızı takım olurken ikinci etapta mavi takım kazanarak durumu 1-1'e getirdi. Oynanan final etabı sonrasında kazanan takım, Nagihan'ın kaptanlık yaptığı kırmızı takım oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme adayları belli oldu. Bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunlarında zorlu anlar yaşayan kırmızı takım sadece bir dokunulmazlık kazanabildi. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunlarından sadece birini kazanan kırmızı takımdan Anıl, Ayşe ve Batuhan eleme adayı olarak belirlendi. Mavi takımın dün akşam kaybettiği dokunulmazlık sonrasında da eleme adayı Hikmet olarak belirlendi. Böylelikle haftanın eleme adayları Anıl, Ayşe, Batuhan ve Hikmet oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beyaz mini elbiseli pozlarıyla mest etti! Fiziği gençlere taş çıkardı...Beyaz mini elbiseli pozlarıyla mest etti! Fiziği gençlere taş çıkardı...
Ev haliyle olay oldu! Sütyensiz olduğunu hatırlayınca...Ev haliyle olay oldu! Sütyensiz olduğunu hatırlayınca...
Tatil pozları sosyal medyayı salladıTatil pozları sosyal medyayı salladı
Anahtar Kelimeler:
survivor Batuhan Karacakaya Ayşe Yüksel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TFF 1. Lig ekibi çıldırdı! Süper Lig'in 6 yıldızını kadrosuna katıyor

TFF 1. Lig ekibi çıldırdı! Süper Lig'in 6 yıldızını kadrosuna katıyor

Küstah sözler! Haddini aştı... "Uçaklarımız, İstanbul'daki köprüleri yok edecek"

Küstah sözler! Haddini aştı... "Uçaklarımız, İstanbul'daki köprüleri yok edecek"

Ceketinin önünü açıp sütyeniyle poz verdi! "Yanlış kabloyu kesmişim..."

Ceketinin önünü açıp sütyeniyle poz verdi! "Yanlış kabloyu kesmişim..."

Memur ve emeklilerin zamlı maaş tablosu belli oldu!

Memur ve emeklilerin zamlı maaş tablosu belli oldu!

Malatya ziyaretinde 'çakal' gerginliği!

Malatya ziyaretinde 'çakal' gerginliği!

'Havlayan köpek' cinayeti! Akrabalarına kurşun yağdırdı: 3 ölü

'Havlayan köpek' cinayeti! Akrabalarına kurşun yağdırdı: 3 ölü

İlginizi Çekebilir

5 yaşındaki kızının ellerini ve kollarını bağlayıp...

5 yaşındaki kızının ellerini ve kollarını bağlayıp...

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Görüntüsünü değiştirmek istedi! Türkiye’ye geldi

Görüntüsünü değiştirmek istedi! Türkiye’ye geldi

Dans ederken göğüsleri açıldı! Stattan böyle dışarı atıldı

Dans ederken göğüsleri açıldı! Stattan böyle dışarı atıldı

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.