Survivor'da eleme adayı kim oldu sorusunun yanıtı, binlerce Survivor izleyicisi tarafından sorgulanmaya başladı. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, finale çok az bir zaman kala eleme adayı olmamak adına parkurlarda müthiş mücadeleler vermeye devam ediyor. Artık sadece güçlü yarışmacıların kaldığı Survivor'da final koltuğuna oturmak isteyen yarışmacılar, dokunulmazlık oyunlarında canla başla savaşıyor. Peki, Survivor eleme adayları kimler oldu? 10 Haziran Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor 2022 All Star'da dün akşam nefes kesen bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Oldukça yorucu bir parkurda yarışan mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, dokunulmazlık parkurunda adeta fırtına gibi esti. İlk etabı kazanan kırmızı takım olurken ikinci etapta mavi takım kazanarak durumu 1-1'e getirdi. Oynanan final etabı sonrasında kazanan takım, Nagihan'ın kaptanlık yaptığı kırmızı takım oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme adayları belli oldu. Bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunlarında zorlu anlar yaşayan kırmızı takım sadece bir dokunulmazlık kazanabildi. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunlarından sadece birini kazanan kırmızı takımdan Anıl, Ayşe ve Batuhan eleme adayı olarak belirlendi. Mavi takımın dün akşam kaybettiği dokunulmazlık sonrasında da eleme adayı Hikmet olarak belirlendi. Böylelikle haftanın eleme adayları Anıl, Ayşe, Batuhan ve Hikmet oldu.

