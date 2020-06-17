Survivor elemeler nasıl ve hangi gün olacak? Çeyrek final kuralları neler? Acun Ilıcalı yeni eleme sistemini açıkladı

Survivor'da yeni eleme sistemi belli oldu. Acun Ilıcalı, konuk olarak katıldığı Survivor Panorama'da çeyrek finalle birlikte geçilen yeni eleme sistemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

SURVİVOR YENİ ELEME SİSTEMİ NASIL OLACAK?h

İlk gün, yani Cumartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümde parkura çeyrek finale kalan sekiz yarışmacının tamamı çıkacak ve performansta birinci olan kişi, toplanan ada konseyinde bir eleme adayı söyleyecek, günün birincisi de bu şekilde belli olurken; konseydeki adı söylenen aday ve ilk günün birincisi ertesi gün yapılacak yarıştan muaf tutulacak.

Ertesi gün, yani Pazar günü, kalan altı kişi tekrar yarışacak ve günün birincisi dokunulmazlık kazanırken, gün sonunda toplanan konseyinde, günün birincisi yeni bir eleme adayı daha gösterecek.

Üçüncü gün, Pazartesi akşamı ise son kez bir aday daha çıkacak ve son eleme adayı da böylece belirlenmiş olacak.

Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günü belirlenen eleme adayları, her hafta olduğu gibi yine Salı akşamları toplanacak eleme konseyinde buluşacak. SMS sıralamaları yarışmacıların kaderini belirlese de, artık öncelik adil bir performans yarışından geçecek! Özellikle de Pazartesi günü son dörde kalan yarışmacıların parkurda göstereceği performans nefesleri kesecek.