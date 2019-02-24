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Survivor, Erkenci Kuş, Güldür Güldür Show reyting yarışı…

zeynep.ok zeynep.ok
SİNEMA TV  | 24.02.2019 11:43 | Son Güncelleme

Heyecanla beklenen reyting sonuçları belli oldu. 23 Şubat'ta Survivor, Güldür Güldür Show ve Erkenci kuş reyting rekabeti vardı. Peki ilk sırayı kim aldı? İşte reyting sonuçları...

Survivor, Erkenci Kuş, Güldür Güldür Show reyting yarışı…

23 Şubat reyting sonuçları belli oldu. Erkenci Kuş, Survivor’dan liderliği devraldı.

Reyting sıralamasında Survivor üçüncü, yeni sezonu 16 Şubat'ta başlayan Güldür Güldür Show ise dördüncü oldu. Kalk Gidelim ise reyting sonuçlarına göre yedinci oldu.

Total reyting sonuçlarına göre ilk on sıra:

  1. ERKENCİ KUŞ – STAR
  2. GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU – FOX
  3. SURVIVOR TÜRKİYE YUNANISTAN – TV8
  4. GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW – SHOW
  5. ERKENCİ KUŞ (ÖZET) – STAR
  6. KİM MİLYONER OLMAK İSTER ÖZEL – ATV
  7. KALK GİDELİM – TRT 1
  8. YAPARSIN AŞKIM – FOX
  9. SURVIVOR TÜRKİYE YUNANISTAN (ÖZET) – TV8
  10. SHOW ANA HABER – SHOW
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Anahtar Kelimeler:
survivor erkenci kuş

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