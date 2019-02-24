Survivor, Erkenci Kuş, Güldür Güldür Show reyting yarışı…

23 Şubat reyting sonuçları belli oldu. Erkenci Kuş, Survivor’dan liderliği devraldı.

Reyting sıralamasında Survivor üçüncü, yeni sezonu 16 Şubat'ta başlayan Güldür Güldür Show ise dördüncü oldu. Kalk Gidelim ise reyting sonuçlarına göre yedinci oldu.

Total reyting sonuçlarına göre ilk on sıra: