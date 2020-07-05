Survivor Evrim'den olay Nisa açıklaması! 'Dişe diş tartışsaydı...'

Survivor Evrim Keklik elendikten sonra olay açıklamalar yaptı. Survivor Panorama programına katılan Evrim Nisa hakkında söylediği sözlerle gündem oldu.
İşte Evrim Keklik’in açıklamaları:
"Ben Survivor'ı ada yaşantısını çok sevdim. Evet, zorlandım aç kalmak beni yordu. İnsanlarla tartıştım. Benim karakterime, fikirlerime uymayan şeyler karşısında susamam. Ben aslında komik bir insanım ama şartlar zorluyor. Survivor'a ilk kötü bir giriş yaptım. Oyunlarda çok başarılı değildim ama sonradan iyi bir performans gösterdim. Bayağı yükseldim, takımıma katkı sağladım. Bana yeteri kadar değer vermediler. Cemal Can ve Yasin'in yeri ben de ayrı. Tartıştık kavga ettik ama zor zamanlarımda da onlardan güç aldım.
Nisa sizlerin görmediği hiçbir şey yaşamadı. Hiçbir olayın içine girmedi, kimseyle problem yaşamadı. Çünkü onun yerine başkaları problem yaşıyordu. Cemal Can ve Yasin onu korumasaydı o dişe diş tartışsaydı benim kadar güçlü zaten kalamazdı.
Benim attığım 'parayla değil, sırayla' mesajı Nisa için değildi. Dikkatli bakıldığında benim attığım tweet elenmeden daha önceydi. Ben o zaman kimin elendiğini bilmiyordum. Genel bir mesajdı o ben nereden bilebilirim kimin eleneceğini.
Nisa ile elendikten sonra hiç karşılaşmadık. İkimizde Domonik'teyiz ama denk gelmedik. Karşılaşsak da selamlaşırız. Kanlı, bıçaklı değiliz ki... Evet, tartıştık. Birbirimizi sevmiyoruz. Yardım isterse yaparım, ben de istesem o da yapar.
Yasin beni çok üzdü, ben de onu çok üzdüm. Birbirimizi tanıyana kadar ağır sözlerde bulunduk. Benim en kızdığım nokta bana 'dedikoducu' demesiydi. Ben çok konuşurum ama kimsenin arkasından konuşmuyordum. Yüzlerine söylüyordum. Yeri geldi Yasin'den nefret ettim ama tanıdıktan sonra 'biz yanlış başlamışız' dedim.
Mert çok yakışıklı, komik ve sempatik biri... Başlar da tartışma yaşamıştık ondan sonra konuşunca aramızdaki mesafe azaldı. Ama bu tamamen arkadaşlık çercevesinde olan bir şey. Birleşme partisinde çok eğlendik. Elendikten sonra da görüştük Dominik'te... Ersin abi, Ardahan, Aycan falan hep bir aradaydık."
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