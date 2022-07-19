Survivor Evrim Keklik yırtmaçlı elbisesiyle olay oldu! "Bebek gibisin Evo"

Survivor programı ile adını geniş kitlelere duyuran Evrim Keklik, defalarca potadan çıkması ile All Star 2022 sezonuna damga vurdu. Kişiliği ve performansı ile ön olanda olan Keklik, yırtmaçlı elbiseli poz verdi.

YIRTMAÇLI ELBİSESİYLE OLAY OLDU

Evrim Keklik pozlarıyla sosyal medya fenomenlerini aratmıyor.

Keklik, yırtmaçlı mavi elbisesiyle poz verdi.

Keklik'in o pozuna, "Bebek gibisin Evo", "Alev alev" gibi yorumlar geldi.

Evrim Keklik geçtiğimiz günlerde verdiği göğüs dekolteli pozuyla da sosyal medyada oldukça konuşulmuştu.

1991 doğumlu 31 yaşındaki Keklik Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunudur.

Yıllarca voleybol oynadı. Sakatlığı nedeniyle voleybolu bırakınca yüzme eğitmenliğine başladı.





