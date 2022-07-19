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Survivor Evrim Keklik yırtmaçlı elbisesiyle olay oldu! "Bebek gibisin Evo"

19.07.2022 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2020'nin ardından 2022 All Star ile ekranlarda yeniden yerini alan Evrim Keklik, sezon boyu en çok dikkat çeken yarışmacıların başında geldi. Keklik programın bitmesinin ardından sosyal medya pozlarıyla ilgi görmeye başladı.

Survivor Evrim Keklik yırtmaçlı elbisesiyle olay oldu! "Bebek gibisin Evo"

Survivor programı ile adını geniş kitlelere duyuran Evrim Keklik, defalarca potadan çıkması ile All Star 2022 sezonuna damga vurdu. Kişiliği ve performansı ile ön olanda olan Keklik, yırtmaçlı elbiseli poz verdi.

YIRTMAÇLI ELBİSESİYLE OLAY OLDU

Evrim Keklik pozlarıyla sosyal medya fenomenlerini aratmıyor.

Survivor Evrim Keklik yırtmaçlı elbisesiyle olay oldu!

Keklik, yırtmaçlı mavi elbisesiyle poz verdi.

Survivor Evrim Keklik yırtmaçlı elbisesiyle olay oldu!

Keklik'in o pozuna, "Bebek gibisin Evo", "Alev alev" gibi yorumlar geldi.

Survivor Evrim Keklik yırtmaçlı elbisesiyle olay oldu!

Evrim Keklik geçtiğimiz günlerde verdiği göğüs dekolteli pozuyla da sosyal medyada oldukça konuşulmuştu.

Survivor Evrim Keklik yırtmaçlı elbisesiyle olay oldu!

1991 doğumlu 31 yaşındaki Keklik Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunudur.

Survivor Evrim Keklik yırtmaçlı elbisesiyle olay oldu!

Yıllarca voleybol oynadı. Sakatlığı nedeniyle voleybolu bırakınca yüzme eğitmenliğine başladı.

Survivor Evrim Keklik yırtmaçlı elbisesiyle olay oldu!

Survivor Evrim Keklik yırtmaçlı elbisesiyle olay oldu!

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Anahtar Kelimeler:
survivor Evrim Keklik
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