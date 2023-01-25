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SURVIVOR FATİH kimdir, mesleği ne? Fatih Kılıçaslan Survivor'dan önce ne yapıyordu?

25.01.2023 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Kılıçaslan bu hafta yedeklerden Survivor'a katılan yarışmacılardan biri oldu. Hem yaşı hem de yarışmalardaki başarısıyla adından bahsettiren Survivor Fatih'in kim olduğunu izleyiciler merak etti. Eleme adayı olarak seçilen yarışmacı bu hafta adaya veda eden isim mi olacak merakla bekleniyor. Peki SURVIVOR FATİH kimdir, mesleği ne? Fatih Kılıçaslan Survivor'dan önce ne yapıyordu? İşte ayrıntılar...

SURVIVOR FATİH kimdir, mesleği ne? Fatih Kılıçaslan Survivor'dan önce ne yapıyordu?

Survivor Fatih Kılıçaslan'ın kim olduğu izleyiciler tarafından merak edildi. Yarışmaya yedeklerden katılan Fatih, Gönüllüler takımında yarışıyor. Aziz ile iyi anlaştığı gözlenen yarışmacı, haftanın eleme adaylarından biri oldu. Peki SURVIVOR FATİH kimdir, mesleği ne? Fatih Kılıçaslan Survivor'dan önce ne yapıyordu? İşte merak edilenler...

SURVIVOR FATİH KİMDİR?

Survivor'a yedeklerden katılan yarışmacı Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Akademisi mezunudur. Aslen Yozgatlıdır. Fatih Kılıçarslan 23 yıllık beden eğitimi öğretmenliği geçmişine sahip.

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Çocuk ve yetişkinler için 17 yıl lisanslı spor ve yaşam koçluğu yapan Fatih Kılıçarslan, yarışmasında yarı finale kadar yükselmişti.

GÖZ6 PROGRAMINDA YARIŞMIŞ

Survivor 2023 yarışmacısı Fatih, daha önce TV 8 ekranlarında yayınlanan Göz6 programında da yer almış.

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