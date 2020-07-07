MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor finali için Acun Ilıcalı büyük bombayı açıkladı: Dünyada bir ilk olacak! Survivor 2020 finali ne zaman ve nerede olacak?

Survivor finali için Acun Ilıcalı büyük bombayı açıkladı: Dünyada bir ilk olacak! Survivor 2020 finali ne zaman ve nerede olacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2020 01:28 | Son Güncelleme

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler bir hafta 5 ay süren ekran macerasını noktalayarak final yapacak. Survivor son bölümde ise Acun Ilıcalı, final haftasında yaşanacakları "Dünyada bir ilki yapacağız" sözleriyle duyurdu. Survivor'da son bir haftada Ilıcalı, elemelerin ne zaman ve nasıl olacağını da açıkladı. Ilıcalı, son dokunulmazlık ve eleme konseylerinin ise canlı olarak yayınlanacağı duyurdu. Peki Survivor finali ne zaman ve nerede olacak? İşte Survivor final haftasında yaşanacaklar.

Survivor finali için Acun Ilıcalı büyük bombayı açıkladı: Dünyada bir ilk olacak! Survivor 2020 finali ne zaman ve nerede olacak?

Şubat ayında Dominik'te çekilmeye başlanan Survivor 2020’de son günler yaşanıyor. Survivor 2020 şampiyonu ise sürprizlerle dolu final haftasında Dominik ve İstanbul'dan yapılacak canlı yayınlarla belli olacak. Survivor'da son dokunulmazlık oyunu sonrasında elemeye kalan Sercan, Berkan ve Yasin'den biri ise bu akşam yarışmadan elenecek. Survivor'da kalan 5 yarışmacı ise bu hafta yeni bir dokunulmazlık oyunu ve eleme konseyi yaşayacak. Ancak Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak ve dokunulmazlık oyunları ile eleme konseyleri canlı olarak TV8'den yayınlanacak.

Survivor 2020’de son hafta ve final nasıl olacak? Acun Ilıcalı gün gün neler yapılacak açıkladı

SURVIVOR’DA FİNAL HAFTASI NASIL OLACAK?

Finale kalmak için yarışmacılar mücadele verirken Acun Ilıcalı, ada konseyinde Survivor’ın son haftasında neler yaşanacağını anlattı. Acun Ilıcalı "Hiçbir Survivor’da, hiçbir zaman yapılmamış bir şeyi ilk defa biz yapacağız. Bu dünyada da bir ilk olacak" dedi.

survivorfinal2

"DOKUNULMAZLIK VE ELEME KONSEYLERİ İLK DEFA CANLI OLARAK YAYINLANACAK"

Acun Ilıcalı sözlerine şu şekilde devam etti:
"Survivor tarihinde bir ilki açılıyorum dedi ve bunu son dörde kalanlar yaşayacağını belirtti. Dominik’teki oyun canlı olarak yayınlanacak. Son dört yarışmacı yarışırken tüm Türkiye bu oyunu canlı olarak izleyecek. Ve oyundan sonraki konseyde canlı olacak. Yani müthiş iki gün sizi bekliyor. Canlı yayınlanan oyun çekeceğiz. Birinci gün yayınlandıktan sonra ikinci gün de oyun ve konseyler de canlı yayınlanacak. Canlı yayınlı eleme olacak. Üç yarışmacı kalacak. Kalan üç yarışmacı, biri elendikten sonra, yüzleşme dediğimiz konseye çıkacak. Bu konseyde, bu üç yarışmacı, yapılacak bağlantı ile eski yarışmacılarla buluşacak. Bu 3 yarışmacının oylamasının yaşanacağı bu geceden sonra bir canlı yayında iki finalisti ortaya çıkacak"

survivorfinal1

"FİNALE KALAN İKİ YARIŞMACI BENİMLE BİRLİKTE TÜRKİYE'YE GELECEK"

"İki yarışmacı ortaya çıktıktan sonra 2 yarışmacı benimle birlikte gece uçağa binecek. Ve 13’ü akşamı Türkiye’de olacak. Büyük finale doğru yola çıkacağız. Bundan sonra sizi neler bekliyor?

Çarşamba, Perşembe yeni dokunulmazlıklar oynanacak. Perşembe akşamı eleme olacak. Ve 4 yarışmacı kalacak. Cuma ve Cumartesi canlı yayınlanacak iki oyun, iki konsey sizi bekliyor. Cumartesi akşamı eleme olacak. Pazar günü üç yarışmacı kalmış olacak. Bu üç yarışmacı, İstanbul’daki yarışmacılarla Survivor’da yüzleşme dediğimiz bölümü yaşayacak. Oradaki yarışmacılar, sorular soracak. Canlı yayında oylama olacak. Sonra seyircilerimizin oyuyla finale çıkan iki yarışmacı, aynı gece konsey sonrası uçağa binerek Pazartesi günü İstanbul’da büyük finalde yerlerini alacak.

Büyük final Pazartesi ve Salı olacak. Bu sene Survivor’da final iki gün sürecek. Ve Salı akşamı da yani 14 Temmuz Salı akşamı Survivor’ın şampiyonu, bu yılın şampiyonu, bu yılın Survivor’ı ortaya çıkacak."

survivor-konsey

SURVIVOR 2020 FİNAL HAFTASI DOKUNULMAZLIK VE ELEME GÜNLERİ

7 Temmuz Salı: Sezonun son ödül oyunu ve eleme konseyi

8 Temmuz Çarşamba: Dokunulmazlık oyunu

9 Temmuz Perşembe: Dokunulmazlık oyunu ve eleme. Bu eleme ile son dört yarışmacı kalacak.

10 Temmuz Cuma ve 11 Temmuz Cuma günü canlı yayında iki oyun oynanacak. Akşamında iki konsey canlı olarak yayınlanacak. Cumartesi akşamı yapılacak eleme ile üç kişi kalacak.

12 Temmuz Pazar: Son üç yarışmacı ile Survivor'dan elenen eski yarışmacılar arasında Yüzleşme Konseyi yapılacak. Canlı yayında yapılacak oylama ile finale kalan iki isim belli olacak.

13 Temmuz Pazartesi: İki finalist aynı gece Acun Ilıcalı ile birlikte özel uçakla İstanbul'a gelecek.

13 Temmuz Pazartesi ve 14 Temmuz Salı günü iki gün sürecek Survivor 2020 büyük finali başlayacak.

14 Temmuz Salı günü Survivor 2020 şampiyonu canlı yayındaki sms oylaması sonucuyla belli olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kentin her yerini sardı! Vatandaşları endişelendiren olay Kentin her yerini sardı! Vatandaşları endişelendiren olay
Oscar ödüllü sanatçı hayatını kaybettiOscar ödüllü sanatçı hayatını kaybetti
Sivri Akıllar nerede ve ne zaman çekildi? Sivri Akıllar nerede ve ne zaman çekildi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

6 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca açıkladı

6 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca açıkladı

O ilde koronavirüs vakaları artıyor! Uyarı geldi

O ilde koronavirüs vakaları artıyor! Uyarı geldi

Ünlü markaların avukatları ile imitasyon ürün satan esnaf arasında gerginlik

Ünlü markaların avukatları ile imitasyon ürün satan esnaf arasında gerginlik

Yeni dönem başlıyor! Artık resmi belge sayılacak

Yeni dönem başlıyor! Artık resmi belge sayılacak

Artık zorunlu oldu! Para cezası var

Artık zorunlu oldu! Para cezası var

Yunan Başpiskopos'tan Ayasofya sözleri: Buna cüret edemezler

Yunan Başpiskopos'tan Ayasofya sözleri: Buna cüret edemezler

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Çıplak fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Çıplak fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Canlı yayında FETÖ şikayeti! Müge Anlı programda çıldırdı

Canlı yayında FETÖ şikayeti! Müge Anlı programda çıldırdı

Cinsel hayatıyla ilgili şaşırtan itirafı! 'Yatakta...'

Cinsel hayatıyla ilgili şaşırtan itirafı! 'Yatakta...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in makyajsız tatil pozuna beğeni yağdı!

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in makyajsız tatil pozuna beğeni yağdı!

Doya Doya Moda birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda birincisi Betül Böçkün kimdir? İşte Doya Doya Moda şampiyonu Betül Böçkün'ün hayat hikayesi

Doya Doya Moda'ya damga vuran isim!

Ennio Morricone hayatını kaybetti! Oscar ödüllü İtalyan bestekar Ennio Morricone kimdir?

Oscar ödüllü sanatçı hayatını kaybetti

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 3. eleme adayı kim oldu? İşte 6 Haziran Survivor'da elemeye kalan yarışmacılar

Survivor'da eleme adayları belli oldu! "Üzülerek söylüyorum" dedi ve...

Burcu Özberk mayolu tatil pozlarıyla beğeni topladı! Afili Aşk'la Altın Kelebek alan Burcu Özberk kimdir?

Altın Kelebek'ten sonra mayolu pozlarıyla da gündem oldu!

Yarım Kalan Aşklar dizisinden ilk fotoğraflar yayınlandı! İşte Yarım Kalan Aşklar konusu ve oyuncuları

İddialı diziden ilk kareler yayınlandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.