Survivor finalisti Nagihan Karadere isyan etti 'Pis iftiralarınız bitmedi. Topunuz baş edemediniz'

Survivor 2018'in en dikkat çeken isimlerinden olan Nagihan Karadere, Kıbrıs finalinde sms oylarında Adem'in ardından ikinci olmuştu. Şampiyonluğu finalde -kaybeden Nagihan, Survivor'ın bitmesinin ardından kendisine yapılan eleştirelere sosyal medya hesabı üzerinden yanıt vermeye devam ediyor.

'HER GÜN AĞRI KESİCİ İÇEREK OYUNLARA ÇIKABİLDİM'

Son olarak yarışma sırasında sakatlığından dolayı moraran ayağının fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Nagihan Karadere 'Bu sakatlık ve tek bacağımla rakiplerimle baş edebildim. Her gece ağrı kesici içerek yarışmalara çıkabildim. Parkurda çok ağır ve çok yavaş diye algı yaptınız madem öyle ağır ve yavaş dediğiniz kişiyle bile neden topunuz birden baş edemediniz' dedi.

'SURVIVOR BİTTİ PİS İFTİRALARINIZ BİTMEDİ'

Instagram'dan paylaştığı mesajda kendisine yöneltilen eleştirilere çok sert yanıt veren Nagihan şunları yazdı:

"3 şubatta ki bacağımın hali. Survivor parkuruna çıkmamdan 2-3 gün önceki halim. İç adalemde ciddi bir kopma oldu ve yüklü bir kortizon tedavisi sonucunda aşırı kilo aldım değil koşmayı yüreyemeyecek haldeydim Survivorın başından sonuna kadar sakatlıkla hep sınav verdim. Bunda da bir hayır vardır dedim yine Allah yüzümü kara çıkarmadı bu yüzden tüm olumsuzluklara iftiralara karşı hep dik durmaya çalıştım Allah sabredenlerden yanadır. Bu bacakla oynamak çok zor oldu ama oldu. Bu sakatlıkla bile hiç bir rakipten korkmadım korkacak olsam Allstar takımda kalır oyuna da çıkmaz keyfime bakardım.Ben bu bacakla yani (tek bacakla ) Allstar kadınlarıyla oynamak için karşı takıma gitme teklifinde bulundum.