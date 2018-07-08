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Survivor finalisti Nagihan Karadere isyan etti 'Pis iftiralarınız bitmedi. Topunuz baş edemediniz'

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.07.2018 20:30 | Son Güncelleme

Survivor 2018 finalisti Nagihan Karadere yarışma sırasında sakatlanan bacağının fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak kendisini eleştirenlere isyan etti. 'Survivor parkurunda ağır dediğiniz kişiyle topunuz birden baş edemediniz' diyen Nagihan, kendisi hakkındaki kötü yorumlara ise ateş püskürdü. Nagihan, 'Survivor bitti ama pis iftiralarınız bitmedi. Artık kendi işinize kendi yolunuza bakın ve beni de rahat bırakın!' dedi.

Survivor finalisti Nagihan Karadere isyan etti 'Pis iftiralarınız bitmedi. Topunuz baş edemediniz'

Survivor 2018'in en dikkat çeken isimlerinden olan Nagihan Karadere, Kıbrıs finalinde sms oylarında Adem'in ardından ikinci olmuştu. Şampiyonluğu finalde -kaybeden Nagihan, Survivor'ın bitmesinin ardından kendisine yapılan eleştirelere sosyal medya hesabı üzerinden yanıt vermeye devam ediyor.

'HER GÜN AĞRI KESİCİ İÇEREK OYUNLARA ÇIKABİLDİM'
Son olarak yarışma sırasında sakatlığından dolayı moraran ayağının fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Nagihan Karadere 'Bu sakatlık ve tek bacağımla rakiplerimle baş edebildim. Her gece ağrı kesici içerek yarışmalara çıkabildim. Parkurda çok ağır ve çok yavaş diye algı yaptınız madem öyle ağır ve yavaş dediğiniz kişiyle bile neden topunuz birden baş edemediniz' dedi.

'SURVIVOR BİTTİ PİS İFTİRALARINIZ BİTMEDİ'
Instagram'dan paylaştığı mesajda kendisine yöneltilen eleştirilere çok sert yanıt veren Nagihan şunları yazdı:

"3 şubatta ki bacağımın hali. Survivor parkuruna çıkmamdan 2-3 gün önceki halim. İç adalemde ciddi bir kopma oldu ve yüklü bir kortizon tedavisi sonucunda aşırı kilo aldım değil koşmayı yüreyemeyecek haldeydim Survivorın başından sonuna kadar sakatlıkla hep sınav verdim. Bunda da bir hayır vardır dedim yine Allah yüzümü kara çıkarmadı bu yüzden tüm olumsuzluklara iftiralara karşı hep dik durmaya çalıştım Allah sabredenlerden yanadır. Bu bacakla oynamak çok zor oldu ama oldu. Bu sakatlıkla bile hiç bir rakipten korkmadım korkacak olsam Allstar takımda kalır oyuna da çıkmaz keyfime bakardım.Ben bu bacakla yani (tek bacakla ) Allstar kadınlarıyla oynamak için karşı takıma gitme teklifinde bulundum.

Çünkü benim cesaretim vardı çünkü benim hedefim vardı ben bu sakatlıkla bile tüm rakiple baş edebilirim dedim kendi kendime o yürek vardı bende çok şükür Allah ta bana hep yardım etti. Ayrıca bir bu sakatlığım yoktu orada da dizimden sakatlandım iç yan bağlarımda esneme oldu 3-4 ay sabah akşam ağrı kesici içerek uykuya daldım ve ağrı kesicilerle her oyuna çıktım buna herkes şahittir tüm çalışan ve yarışmacılar buna rağmen Parkurda çok ağır ve çok yavaş diye algı yaptınız madem öyle ağır ve yavaş dediğiniz kişiyle bile neden topunuz birden baş edemediniz... Herkese ve herşeye rağmen pes etmeden yoluma devam ettim. Survivor bitti ama pis iftiralarınız bitmedi artık kendi işinize kendi yolunuza bakın ve beni de rahat bırakın!"

nagihan

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Nagihan Karadere survivor 2018 Survivor

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