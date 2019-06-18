Survivor'da büyük finale sayılı günler kaldı. Survivor Panorama yorumcuları ise 30 Haziran'daki final için ilginç yorumlar yaptı.

HATİPOĞLU O İSMİ AÇIKLADI

Survivor'daki tahmin ve yorumlarındaki isabetle bilinen Hakan Hatipoğlu, finale gitmesini garanti gördüğü ismi açıkladı. Hatipoğlu, "Az çok, neden bilmiyorum ama herkesin ortak şeyi, Yusuf garanti finalde gibi. Aslında bu da Yusuf için bir handikap, 'zaten finalde' denildiği zaman o da sıkıntılı, yarışmacı da gevşer, kitle de gevşer. Karşısında farklı bir kitle oluşabilir. Aslında Yusuf'un da, atıyorum; ortalaması ne? 5'te 3 mü yapıyor, 5'te 4'e çekeceksin ki, final yolunda katlayarak şampiyonluğa gitme fotoğrafı perçinlensin" ifadelerini kullandı.

"SEDA YUSUF FİNALİ OLABİLİR"

İhsan Tarkan ise "Seda Yusuf finali izleyebiliriz gibi geliyor bana. Veya, Seda'yı son dörtte görürüz gibi hissediyorum ama finalde Seda-Yusuf olursa işler değişir mi? O zaman bir kadın şampiyon çıksın derlerse, bir yüklenme olur mu? Bilmiyorum ama oraya kadar gelecek mi iş görmek lazım. O yollarda kimlerle karşılaşacak Seda... Onları da bilmediğimiz için net konuşamıyorum ama Seda-Yusuf finali olacak gibi geliyor bana" cümleleriyle final tahmininde bulundu.

