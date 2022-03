Survivor Gökhan Keser kimdir, aslen nereli? Survivor Gökhan Keser kaç yaşında ve mesleği nedir?

"Survivor Gökhan kimdir?" sorusu Survivor izleyicileri tarafından araştırılıyor. Daha önce 2014 yılında yarışmada yer alan Gökhan Keser oyunculuk ve şarkıcılığının yanında modellik de yapmıştır. Miss & Mr Model 2004 yarışmasında birinci seçilmiş olan isim 'Ege Kralı' unvanını kazanmıştır. Peki Survivor Gökhan Keser kimdir, aslen nereli?

SURVIVOR GÖKHAN KESER KİMDİR?

Survivor All Star 2022 kadrosunda olan Gökhan Keser 1987 yılı doğumludur. İzmir’de dünyaya gelmiş olan Keser aslen Rizelidir. Ünlü isim 14 yaşındayken modellik kariyerine başlamıştır. Gökhan Keser, Miss & Mr Model 2004 yarışmasında birinci seçilmiştir ve 'Ege Kralı' unvanını elde etmiştir. Sonrasında "Best Model of Turkey 2005" yarışmasında Turkiye ikincisi seçilerek 'Manhunt Turkey' unvanı alıp Türkiye'yi yurt dışında temsil etmiştir. Son olarak 2006 senesinde Çin'de gerçekleştirilen 64 ülkenin en iyi modellerinin yarıştığı dünyanın en yakışıklı ve karizmatik erkeğinin seçildiği Manhunt Internationel yarışmasında Dünya 3. sü ve dünyanın en fotojenik erkeği seçilerek "Manhunt Internationel 2006 3." "Manhunt Internationel Mr. Photogenic" unvanlarını ülkemize getirmiştir.

Yurt içinde ve yurt dışında sayısız işler gerçekleştiren Gökhan Keser, hobi olarak başladığı bu yolda Türkiye'nin belli başlı isimleri arasında yerini almıştır. Bir yandan hayaline giden yolda "Ekol Drama Sanat Evi"nde Ayla Algan'dan oyunculuk eğitimi alırken, bir yandan da Sevingül Bahadır, Gül Sabar, Kevork Tavityan, Randy Esen'den şan eğitimi almaya başlamıştır.

2006 senesinde Atv'de yayınlanan Selena dizisinde Burak hoca karakterine hayat vermiştir. 2008 senesinde Zerrin Özer'in "Ömür Geçiyor" albümünün vokallerinde de bulunmuştur. 2008 senesinde "Hepsi" grubuyla birlikte yönetmenliğini Mete Özgencil'in yaptığı "Kayıp Çocuklar Cenneti" isimli sinema filminde rol almıştır.

Gökhan Keser, Sıla'nın "İnşallah" ve "Kafa" şarkılarının kliplerinde rol alan isim, Survivor 2014 sezonunda Ünlüler takımında yer almıştır. Gökhan Keser, bu zamana kadar Survivor tarihinde adadan elenmesi için konseylerde hiç ismi yazılmayan, finale kadar SMS'e çıkmayan ve tüm final oyunlarını kazanarak final koltuğuna oturan tek isim olmuştur. 116 gün süren zorlu serüvenin ardından çok yarışmayı ikinci olarak bitirmiş olan Gökhan Keser, Yalancı Sevgilim filmi oyuncuları arasında yer almıştır.