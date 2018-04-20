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Survivor Gönüllüler Cumali'den sonra oyun kazanabildi mi? Yemek ve iletişim ödülünü kim kazandı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.04.2018 01:10 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in 19 Nisan Perşembe ekrana gelen 49. bölümünde, Ünlüler ve Gönüllüler takımları yemek ve iletişim ödüllü iki ayrı oyunda mücadele etti. Cumali'nin gitmesinin ardından güçlendiklerini söyleyen Gönüllüler takımları ödül kazanabildi mi?

Survivor Gönüllüler Cumali'den sonra oyun kazanabildi mi? Yemek ve iletişim ödülünü kim kazandı?

Survivor 2018'in yeni bölümü Perşembe akşamı ekrana geldi. Survivor'da Acun Ilıcalı'nın sunduğu ilk ödül oyununda Ünlüler ve Gönüllüler takımları lahmacun ve kola ödülü için karşı karşıya geldi.

Gönüllüler takımı Cumali'nin gitmesinin ardından çıktıkları ilk oyuna güzel başladı. Ancak Ünlüler geriden gelerek öne geçti ve oyunu 10-6 kazanmayı başardı. Oyunu kazanan yarışmacılar lahmacunun tadını çıkardı.

İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da günün ikinci oyunu ise iletişim ödülü içindi. Geçen haftaki iletişim oyununu kazanan Gönüllüler bu oyuna da güzel başladı. Oyun sonunda ise Gönüllüler takımı rahat bir galibiyet alarak, aileleriyle mesajlaşma hakkı kazandı.

HAKAN'DAN TAKIM ARKADAŞLARINA ELEŞTİRİ
Ödül oyununu kaybeden Gönüllüler'de Hakan Hatipoğlu, takıma güç olarak katılan Hilmi Cem ve Murat Ceylan'ın performanslarını eleştirdi.

ÜMİT KARAN'IN YOKLUĞU MERAK UYANDIRDI
Survivor'da geçtiğimiz günlerde sakatlanan Ümit Karan, hastanedeki tedavisi nedeniyle adada yoktu. Bir süre hastanede tedavi gören ve ardından adaya oyunla geri dönen Ümit Karan, ödül oyununda 3'te 3 yaptı.

MERVE AYDIN'IN SAKATLIĞI KORKUTTU

Ödül oyunu esnasında Nagihan ile karşılaşan Merve, dizini engele çarpınca acı içinde kaldı. Dizini tutarak kıvranan Merve'nin sakatlığı, yine dizinden sakatlandığı için yarışmadan ayrılmak zorunda kalan Berna'yı akıllara getirdi.

Tüm yarışmacılar başarılı yarışmacının yanına koşmaya başladı. Merve'ye ilk müdahaleyi Metin Kuş yaptı. Oyuna devam edemeyen Merve Aydın tedavisinin ardından takımına katıldı.

SEMA İLK OYUNDA OYNAYAMADI
Bu sezonki Survivor'da Ünlüler takımının yakasını şanssızlıklar bırakmıyor. Birçok kayıp veren takımdan en son sakatlanan Berna yarışmaya veda etmişti. Yeni bölümde Sema yemek ödülü oyununda yer almazken iletişim oyununda sahaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Survivor survivor 2018 survivor ödül oyunu

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