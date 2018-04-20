Survivor Gönüllüler Cumali'den sonra oyun kazanabildi mi? Yemek ve iletişim ödülünü kim kazandı?

Survivor 2018'in yeni bölümü Perşembe akşamı ekrana geldi. Survivor'da Acun Ilıcalı'nın sunduğu ilk ödül oyununda Ünlüler ve Gönüllüler takımları lahmacun ve kola ödülü için karşı karşıya geldi.

Gönüllüler takımı Cumali'nin gitmesinin ardından çıktıkları ilk oyuna güzel başladı. Ancak Ünlüler geriden gelerek öne geçti ve oyunu 10-6 kazanmayı başardı. Oyunu kazanan yarışmacılar lahmacunun tadını çıkardı.

İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da günün ikinci oyunu ise iletişim ödülü içindi. Geçen haftaki iletişim oyununu kazanan Gönüllüler bu oyuna da güzel başladı. Oyun sonunda ise Gönüllüler takımı rahat bir galibiyet alarak, aileleriyle mesajlaşma hakkı kazandı.

HAKAN'DAN TAKIM ARKADAŞLARINA ELEŞTİRİ

Ödül oyununu kaybeden Gönüllüler'de Hakan Hatipoğlu, takıma güç olarak katılan Hilmi Cem ve Murat Ceylan'ın performanslarını eleştirdi.

ÜMİT KARAN'IN YOKLUĞU MERAK UYANDIRDI

Survivor'da geçtiğimiz günlerde sakatlanan Ümit Karan, hastanedeki tedavisi nedeniyle adada yoktu. Bir süre hastanede tedavi gören ve ardından adaya oyunla geri dönen Ümit Karan, ödül oyununda 3'te 3 yaptı.