Survivor Hikmet için olay yorum! 'Survivor tarihine adını yazdırdı'

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panorama programında yarışmacıların performansları masaya yatırıldı. Program yorumcusu İhsan Tarkan, bu sezonun en dikkat çeken yarışmacılarından olan Hikmet ile ilgili ilginç tespitlerde bulundu.

"GELMİŞ GEÇMİŞ TÜM SURVIVORLAR İÇİNDE ADI GEÇECEK"

İhsan Tarkan, Hikmet'in Survivor'da gelmiş geçmiş en iyi erkek yarışmacılardan biri olduğunu ifade ederek, "Hikmet, son bir sakatlık yaşadı 2 oyuna çıkmadı, o yüzden bu hafta çok az oyun oynadı. Sadece 5 oyuna çıkıp 3'ünü kazanmış. Son haftalarda nispeten bir düşüş var. Hikmet bu Survivor'ın değil, gelmiş geçmiş tüm Survivor'lar içerisinde de adı geçecek bir yarışmadır. El ayarı inanılmaz, parkur hızı inanılmaz. Süper hızlı demiyorum ama o cüssesine rağmen inanılmaz bir parkur yapıyor. Hikmet, Survivor'da gelmiş geçmiş en iyi erkek yarışmacılardan birisi."

HAKAN'DAN SEDA YORUMU

Survivor Panorama yorumcuları bu hafta takımların değişmesiyle birlikte olay bir iddiaya yer verdi. Takımların değişmesinde Seda'nın Oscar'lık bir performans sergilediğini söyleyen Hakan Hatipoğlu, oynanan ilk siyah ve beyaz yarışmasının ardından ilginç değerlendimelerde bulundu. Takımların değişmesinde Seda'nın Oscar'lık bir performans sergilediğini düşünen Hakan, "Seda'nın yaptığı bu hareket ona final yolunda büyük bir avantaj sağlayacaktır." dedi.

