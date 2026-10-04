Yeni dönem: YouTube Shorts önerilerini değiştiriyor!

ppc.land’in haberine göre YouTube, değişikliği 1 Ekim 2026’da duyurdu. Şirket, Shorts deneyimini herkes için iyileştirmek amacıyla öneri sistemlerini güncellediğini; özgün içeriğe daha fazla öncelik verileceğini, başka üreticilerden alınıp paylaşan kişinin kendisinden bir şey katmadan yeniden yüklenen içeriklerin erişiminin ise azaltılacağını belirtiyor.

YENİDEN YÜKLEMELER NEDEN HEDEFTE?

Shorts, hızlı tüketilen ve dikkat çeken içerikler üzerine kurulu. Uzun videolardan kesit almak, izlenme potansiyeli yüksek kısa videolar hazırlamanın en kolay yollarından biri. Ancak aynı yöntem, başka kanalların içeriklerini alıp kısa video olarak yeniden yayımlamak için de kullanılabiliyor.

Değişiklikle birlikte kullanıcıların önerilerde daha az özgün olmayan içerik görmesi bekleniyor. Başka bir kanalın videosunu açıkça kopyalayan paylaşımlar eskisi kadar geniş kitleye ulaşamayacak. Özgün Shorts hazırlayan üreticilerin ise muhtemelen bundan olumlu etkileneceği değerlendiriliyor.

HANGİ KATKI “ÖZGÜN” SAYILIYOR?

YouTube’un açıklaması, başka birinin çalışmasını hiçbir değişiklik yapmadan paylaşan Shorts videolarının etkileneceğini ima ediyor. Ancak şirket kesin bir sınır çizmiş değil.

Android Authority’nin aktardığına göre özgün katkı; özgün yorum, kendine özgü kurgu ya da klibe bağlam katan hikâye anlatımı olabilir. Yalnızca videoyu değiştirmiş olmak için yapılan küçük teknik düzenlemeler ya da şablon tabanlı değişiklikler ise bu kapsamda sayılmıyor.

YouTube’un Türkçe kanal para kazanma politikaları sayfasında da benzer bir ölçüt yer alıyor. Sayfaya göre “yeniden kullanılan içerik”, başka kaynaklardan alınan içerikleri kayda değer özgün yorum, esaslı değişiklik ya da eğitici veya eğlendirici değer eklemeden yeniden paylaşan kanalları ifade ediyor.

YAPAY ZEKÂYLA YENİDEN YORUMLANAN VİDEOLARIN DURUMU BELİRSİZ

YouTube, kullanıcıların başka kanalların videolarını yapay zekâyla yeniden yorumlamasına imkân veren bir özelliği test ettiğini daha önce duyurmuş; özellik mart ayında kullanıma sunulmuştu. Bu yolla hazırlanan videoların önerilerde gösterilmeye devam edip etmeyeceği ise belirsiz.

NE ZAMAN DEVREYE GİRİYOR?

YouTube, değişikliğin kullanıma sunulması için bir tarih paylaşmadı. Açıklamanın dilinden, güncellemenin hâlihazırda devrede olabileceği anlaşılıyor.