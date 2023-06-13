Survivor'ı bırakma nedenini ilk kez açıkladı! Yusuf Güney çok şaşırttı! ''Astral seyahatlerimde depremi gördüm''

Geçtiğimiz yıllarda "Astral seyahatle uzaya gittim, geldim" çıkışıyla gündem olan şarkıcı Yusuf Güney Survivor'ı bırakma sebebiyle herkesi şaşırttı.

Survivor 2023 yarışmasının TV8'de yayınlanan yarı final bölümünde elenen yarışmacıların açıklamaları dikkat çekti. Şarkıcı Yusuf Güney, Survivor'ı neden bıraktığını ise ilk kez açıkladı.

Yusuf Güney, "Depremi gördüm. Depremin yaşanacağını söylemiştim arkadaşlarıma, benim gitmem lazım demiştim. Her şeyiyle birebir rüyalarımda ve astral seyahatlerimde gördüm. Kalamadım ve duramadım. Orada olmayı çok isterdim" açıklamasıyla dikkat çekti.

