Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Survivor'da ödül ne oldu? İşte 23 Haziran Salı Survivor 2020'de ödül kazanan takım

Survivor 2020'de çeyrek final haftasında yeniden oluşturulan mavi ve kırmızı takımlar, 23 Haziran Salı ekrana gelen son bölümde iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Yarışmacılar için manevi olarak ekstra bir değer taşıyan iletişim oyununda kazanma hırsı doruğa çıktı.
Survivor’da mavi ve kırmızı takım arasında mücadele ilk olarak avantaj oyununda başladı. İletişim oyununda seçim yapan takım olmak için yarışmacılar, bayrak yarışında karşılaştılar. Sakatlığı nedeniyle oynamayacak yarışmacının olmadığı Survivor yeni bölümde avantaj oyunu dörder kişi ile oynandı. Kıran kırana geçen takım oyununda avantajı kazanan mavi takım oldu.
Survivor yeni bölümde Kırmızı takım ile Mavi takım yarışmacılarını zorlu bir parkur bekliyordu. Kaydırakla başlayan iletişim oyunu parkurunda birçok engeli aşan yarışmacılar son olarak disk atışı yaptı. İki farklı potaya başarılı atışı yapan sayıyı kazanacaktı. İletişim oyununda skor, mavi takım ile kırmızı takım arasında gitti geldi. Baştan sona kadar çekişmeli geçen iletişim oyununda skor 9-7 olunca iki takımda ikişer en iyi yarışmacıları çıkarıldı.
Mavi takımdan Yasin ile Nisa, kırmızı takımdan Berkan ile Sercan çıktı. Eşleşmeler ise Berkan - Nisa, Sercan - Yasin şeklinde oldu. İlk olarak kırmızı takımdan Berkan ile mavi takımdan Nisa parkura çıktı. Bu ikili arasında heyecan içinde izlenen mücadeleyi Berkan kazandı. Böylece Survivor'da 10'a 7 skorla iletişim oyununu kazanan kırmızı takım oldu.
Survivor 2020 yeni bölümde oyunu kazanan kırmızı takım yarışmacılar Elif, Sercan, Berkan ve Evrim, Instagram hesaplarına beşer fotoğraf koyma hakkı kazandı.
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