Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Survivor'da ödül ne oldu? İşte 23 Haziran Salı Survivor 2020'de ödül kazanan takım

Survivor 2020'de çeyrek final haftasında yeniden oluşturulan mavi ve kırmızı takımlar, 23 Haziran Salı ekrana gelen son bölümde iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Yarışmacılar için manevi olarak ekstra bir değer taşıyan iletişim oyununda kazanma hırsı doruğa çıktı.

AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da mavi ve kırmızı takım arasında mücadele ilk olarak avantaj oyununda başladı. İletişim oyununda seçim yapan takım olmak için yarışmacılar, bayrak yarışında karşılaştılar. Sakatlığı nedeniyle oynamayacak yarışmacının olmadığı Survivor yeni bölümde avantaj oyunu dörder kişi ile oynandı. Kıran kırana geçen takım oyununda avantajı kazanan mavi takım oldu.

SURVIVOR’DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor yeni bölümde Kırmızı takım ile Mavi takım yarışmacılarını zorlu bir parkur bekliyordu. Kaydırakla başlayan iletişim oyunu parkurunda birçok engeli aşan yarışmacılar son olarak disk atışı yaptı. İki farklı potaya başarılı atışı yapan sayıyı kazanacaktı. İletişim oyununda skor, mavi takım ile kırmızı takım arasında gitti geldi. Baştan sona kadar çekişmeli geçen iletişim oyununda skor 9-7 olunca iki takımda ikişer en iyi yarışmacıları çıkarıldı.