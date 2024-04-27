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Survivor'ın eski yarışmacısı Aycan Yanaç sevgilisini başka bir kadınla yakaladı! Ortalığı birbirine kattı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
27.04.2024 13:54
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2020 yılında Survivor yarışmasına katılan Aycan Yanaç, sevgilisi Muhammed Zeyit Günay tarafından ihanete uğradı. Bir gece kulübünde sevgilisini başka bir kadınla gören Aycan Yanaç sinirlenerek sevgilisine tokat attığı iddia edilmişti. Yanaç, konuyla ilgili ilk kez konuştu.

Survivor'ın eski yarışmacısı Aycan Yanaç sevgilisini başka bir kadınla yakaladı! Ortalığı birbirine kattı

2020 ve 2022 yılları arasında Survivor yarışmasıyla tanınan Aycan Yanaç sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

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Yarışmadan sonra zayıfladığı görülen Aycan Yanaç'ın dudaklarına da estetik yaptırdığına dair iddialar ortaya atılmıştı.

AYCAN YANAÇ

Geçtiğimiz günlerde Ortaköy’de bir gece kulübünde erkek arkadaşı Muhammet Zeyit Günay’ın bir kadın ile samimi olduğu bilgisi Yanaç'a geldi. Ünlü isim apar topar kulübe gitti.

Kulübün içerisinde sevgilisini başka bir kadın ile gören Yanaç, sinirden çılgına dönerken Muhammed Zeyit Günay’a tokat attığı iddia edildi. Yanaç, bu hareketi sonrası Günay’ın "Bunu atın"' demesi üzerine güvenlikler tarafından dışarı atıldı.

"HERKES KENDİNE YAKIŞANI YAPAR"

Nişantaşı’nda görüntülenen Yanaç'a iddialar soruldu. Muhabirin sorusuna şaşıran Yanaç, 'Siz nerden biliyorsunuz?' ifadelerini kullandı.

aycanson

Yanaç, konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Milli sporcu, "Yaşananlar doğru 5 yıl sonra gözüm açıldı. Herkes kendine yakışanı yapar" dedi.

Yanaç’ın ellerinin duvarları yumruklamaktan paramparça olduğu ise gözlerden kaçmadı.

YANAÇ777

tv100 Magazin Hattı'ndan Onur Üçkarışoğlu'nun haberine göre, Aycan Yanaç’ın sevgilisi Muhammed Zeyit Günay tarafından daha öncede Survivor'da yarışmacıyken aldatılmasını onaylayan Yanaç, bu konular hakkında çok konuşmak istemedi. İlişkisinin bittiğini belirtti.

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Aycan Yanaç sosyal medya sevgilisi aktan
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