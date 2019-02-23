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Survivor Kader ile Sema arasında canlı yayında gerginlik!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 23.02.2019 00:20 | Son Güncelleme

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasından elenen Kader Karakaya, Survivor Panorama programına konuk oldu. Programın yorumcusu Sema ile Kader arasında ise gergin anlar yaşandı.

Survivor Kader ile Sema arasında canlı yayında gerginlik!

Survivor Panorama'nın konuğu, geçtiğimiz haftalarda adaya veda eden yarışmacı Kader Karakaya oldu. Kader Sema'nın, objektif şekilde değerlendirme yapmadığını ve kardeşi Seda'yı kayırdığını söyledi.

Survivor Panorama'da Kader ile Sema arasında 'objektif olmama' tartışması yaşandı.

Kader, Sema'ya, "Şu masada tamamen benim üslubumu eleştirdin. Hiçbir şekilde objektif değerlendirmedin, bunu düşünmüyorum zaten. Kendi kardeşini ve arkadaşlarını kayırdın. Seda ve Hikmet'in üslubu eleştirilmemiş." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
survivor panorama Survivor 2019 Survivor Türkiye - Yunanistan

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