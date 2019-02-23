Survivor Kader ile Sema arasında canlı yayında gerginlik!

Survivor Panorama'nın konuğu, geçtiğimiz haftalarda adaya veda eden yarışmacı Kader Karakaya oldu. Kader Sema'nın, objektif şekilde değerlendirme yapmadığını ve kardeşi Seda'yı kayırdığını söyledi.

Survivor Panorama'da Kader ile Sema arasında 'objektif olmama' tartışması yaşandı.

Kader, Sema'ya, "Şu masada tamamen benim üslubumu eleştirdin. Hiçbir şekilde objektif değerlendirmedin, bunu düşünmüyorum zaten. Kendi kardeşini ve arkadaşlarını kayırdın. Seda ve Hikmet'in üslubu eleştirilmemiş." dedi.

