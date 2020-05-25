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Survivor karaoke şarkı yarışmasını kim kazandı? Acun Ilıcalı Survivor canlı yayınında açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2020 22:29 | Son Güncelleme

Survivor’da şarkı yarışmasını kazanan belli oldu. Bayramın ikinci gününde Survivor 2020’de yarışmacılar bir kez daha karaokede yeteneklerini sergiledi. Ünlüler gönüllüler yarışmacıları şarkı söyleyerek hem eğlendiler hem yarıştılar. Survivor 2020’de şarkı yarışmasını kazananı ise Survivor izleyicileri belirledi. Peki, Survivor’da karaoke şarkı yarışmasını kim kazandı? Kazanan ismi Acun Ilıcalı, Dominik'ten yapılan canlı yayında açıkladı.

Survivor karaoke şarkı yarışmasını kim kazandı? Acun Ilıcalı Survivor canlı yayınında açıkladı

Survivor 2020 yeni bölümde karaoke gecesi ekrana geldi. Bayramın ikinci gününe özel olarak yayınlanan Survivor 87. bölümde yarışmacıları, karaokede hünerlerini gösterdi ve Survivor şarkı yarışmasını kazanmak için mücadele etti.

SURVIVOR KARAOKE ŞARKI YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

Survivor 2020 bayram özel bölümünde ünlüler ile gönüllüler yarışmacıları, bu akşam karaokede performans gösterdiler. Yarışmacıların performansları, Acun Ilıcalı’nın Instagram hesabı üzerinden değerlendirildi.

şarkı

Buradan verilen oylar sonrasında ise Survivor şarkı yarışmasını kazanan ise Acun Ilıcalı tarafından canlı yayında açıklandı.
Şarkı yarışması sonuncu Yunus Emre, bir öncesinde Evrim, sondan üçüncü de Sercan oldu.

Survivor'da karaoke şarkı yarışması birincisi Cemal Can oldu. İkinci ise Ardahan oldu.

ŞARKI YARIŞMASI ÖDÜLÜ NEYDİ?

Survivor 2020 şarkı yarışmasını kazanan gelecek seneye Survivor'da misafir olarak ağırlanacak.

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