Survivor Kardelen kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor 2023 gönüllüler yarışmacısı Kardelen Kalender'in mesleği, Instagram hesabı ve biyografisi!

Kardelen Kalender, Survivor 2023'te gönüllüler takımında yarışacak. Bilindiği üzere bu sene üç farklı takımın yer alacağı yarışmada ünlüler, gönüllüler ve fenomenler kadrosu var. Peki, Survivor Kardelen kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Survivor 2023 gönüllüler yarışmacısı Kardelen Kalender hakkında merak edilenler...

SURVİVOR KARDELEN KİMDİR?

Survivor Gönüllüler yarışmacısı Kardelen Kalender fitness ve pilates antrenörüdür.

Kardelen Kalender, İstanbul'da yaşamaktadır.

Nişantaşı Üniversitesi Fitness Uzmanlık bölümünü bitiren Kardelen Kalender, kariyerini sürdürmektedir.

KARDELEN KALENDER'İN INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Kardelen Kalender'İN Instagram kullanıcı adı @kardelenkalender_'dir.

Kardelen Kalenderin 2 bin Instagram takipçisi vardır.





