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Survivor'da kim elendi, kim gitti? Birleşme partisi sonrası ilk veda! İşte 30 Mart Survivor 2022 All Star'a elenen yarışmacı

31.03.2022 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'da birleşme partisi sonrası elenen ilk yarışmacı belli oldu. Survivor'ın 30 Mart Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da elemeye kalan isimler Evrim, Hikmet, Gökhan ve Yasin oldu. Survivor'da sms oylaması sonuçlarına göre, en az oyu alan yarışmacı Survivor'a veda etti. Peki Survivor'dan kim gitti? İşte Survivor All Star'dan elenen yarışmacı...

Survivor'da kim elendi, kim gitti? Birleşme partisi sonrası ilk veda! İşte 30 Mart Survivor 2022 All Star'a elenen yarışmacı

Survivor All Star'ın 30 Mart Çarşamba günü yayınlanan son bölümünde Evrim, Hikmet, Gökhan ve Yasin için eleme heyecanı yaşandı. TV 8'in merakla takip edilen yarışmasında halk oylaması sonuçları ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor'da bu dört yarışmacı arasında en az oyu alan yarışmacının Dominik macerası sona erdi.

Bugün elenen yarışmacı bizi de üzecek. Kıl payı elendi olacak. Birinci ile dördüncü arasındaki oy farkı çok az.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da haftanın 1. ve 2. eleme adayları ada konseyinde gönüllüler takımından Evrim Keklik ve Hikmet Tuğsuz olmuştu.

evrim

Yarışmada 3. ve 4. eleme adayları ise Yasin Obuz ile Gökhan Keser oldu.

gökhan

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OYLAMA SONUCU KONSEYDE AÇIKLANDI

Survivor'da birleşme partisi sonrasında dört yarışmacı için sms oylaması yapıldı.

eleme1

Oylama sonuçlarına göre Evrim, Hikmet, Gökhan ve Yasin arasından en az oyu alan yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı.

survivor eleme
Survivor'dan bu hafta elenen yarışmacı Yasin Obuz oldu.

yasin

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yasin'in elenmesiyle yarışmacılar büyük şaşkınlık yaşadı.
yasin2
Nisa ise gözyaşlarını tutamadı.

nisa


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Survivor'da kim elendi?Survivor'da kim elendi?
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Anahtar Kelimeler:
survivor Yasin Obuz
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