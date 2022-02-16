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Survivor kim elendi, kim gitti? İşte 16 Şubat Survivor 2022 All Star'dan elenen yarışmacı

16.02.2022 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'da elenen yarışmacı belli oldu. Survivor 2022'nin 16 Şubat Çarşamba ekrana gelen son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da elemeye kalan ve sürgün adasına giden Evrim Keklik, Ezgi Hocaoğlu, Aşkım Burçe Tunay ve Atakan Işıktutan için sms oylaması yapıldı. Halk oylamasında en az oyu alan yarışmacı Survivor'dan elendi. Peki Survivor'dan kim gitti? İşte Survivor All Star'dan elenen yarışmacı.

Survivor kim elendi, kim gitti? İşte 16 Şubat Survivor 2022 All Star'dan elenen yarışmacı

Survivor 2022 All Star'ın 16 Şubat Çarşamba ekrana gelen son bölümünde Evrim, Atakan, Aşkım ve Ezgi eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da halk oylaması sonuçları ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı ve bu dört yarışmacı arasında en az oyu alan yarışmacının Dominik macerası sona erdi.

SURVIVOR'DA ELEMEYE KİMLER KALDI?

Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada sürgün adasına giden yarışmacı Evrim Keklik oldu.
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Haftanın ikinci dokunulmazlığını da kaybeden gönüller takımındaki oylamada haftanın 2. eleme adayı ve sürgün adasına giden isim Atakan oldu.

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Survivor'da 3. dokunulmazlığı da yine gönüllüler takımı kazandı.

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Ünlülerde yapılan oylamada adı en çok yazılan Aşkım haftanın 3. eleme adayı oldu.

aşkım

Survivor'da ilk 3 eleme adayı ünlülerden olunca, kural gereği 4. eleme adayı gönüllülerden çıkarıldı. Son eleme adayını ise gönüllülerde performans birincisi Berkan belirledi. Berkan'ın adını söylediği Ezgi haftanın 4. eleme adayı oldu.

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OYLAMA SONUCU KONSEYDE AÇIKLANDI

Survivor'da eleme adayları Evrim Keklik, Ezgi Hocaoğlu, Aşkım Burçe Tunay ve Atakan Işıktutan sms oylaması yapılmıştı.
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Survivor'ın son bölümündeki ada konseyinde ise eleme adayları büyük bir heyecan yaşadı.

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SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Acun llıcalı oylama sonucuna göre Survivor 2022'den elenen yarışmacıyı açıklayacak.

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Dört yarışmacı arasından en oyu alarak Survivor'dan elenen isim konseyde açıklanacak.


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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı Evrim Keklik
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