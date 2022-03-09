Survivor kim elendi, kim gitti? İşte 9 Mart Survivor 2022 All Star'dan elenen yarışmacı

Survivor 2022 All Star'ın 9 Mart Çarşamba ekrana gelen son bölümünde Birsen, Yasin, Mert ve Barış için eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da halk oylaması sonuçları ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı ve bu dört yarışmacı arasında en az oyu alan yarışmacının Dominik macerası sona erdi.

SURVIVOR'DA ELEMEYE KİMLER KALDI?

Survivor'da bu hafta ilk eleme adayı gönüllüler takımından Yasin Obuz olmuştu.



İkinci dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımında ise eleme adayı ise Birsen oldu.

Survivor son bölümde eleme adayı ise ada konseyinde ismi en çok yazılan ünlülerden Mert oldu. Performans birincisi Batuhan ise elenmesi yönünde Barış'ın adını verdi. Böylece bu haftanın ilk eleme adayları Yasin, Birsen, Barış ve Mert oldu.

OYLAMA SONUCU KONSEYDE AÇIKLANDI

Survivor'da birleşme partisi öncesinde toplu sms oylaması yapılmıştı. Mart sonundaki partiye kadar geçerli olacak oylama sonuçlarına göre Yasin, Birsen, Barış ve Mert arasından en az oyu alan yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı.

Oylama sonucuna göre Survivor'dan bu hafta elenen isim Birsen oldu.



Birsen'in elenmesinin ardından Nagihan ile Sema büyük üzüntü yaşadı.



